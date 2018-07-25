蔡凡熙穿肉胎裝猛「卡蛋」衣服太薄竟「凸一塊」

蔡凡熙和朱軒洋、項婕如飾演高中同學。（群星瑞智提供）

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蔡凡熙和朱軒洋穿上肉胎裝隱身偷窺女更衣室。（群星瑞智提供）

蔡凡熙為電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》換上肉胎「精子裝」勇闖女子更衣室變成偷窺狂，但因肉胎裝太緊讓蔡凡熙飽受「蛋蛋的憂傷」，又因穿脫不易「猛卡蛋」，他笑言只好為戲憋尿6小時還險漏尿，他笑說：「最辛苦的是不能坐下，因為衣服實在太卡，而且很薄會凸一塊，整個蛋蛋跟屁股都被提高，站著就已經感覺蛋蛋會不舒服了，坐下來會更痛！」

蔡凡熙與新人師弟朱軒洋一起穿緊身肉胎裝隱身，感情超好的兩人在片場同進同出，蔡凡熙甚至還讓朱軒洋入住自己閨房睡同一張床，師兄弟靠著打電動培養出革命情感。私底下其實是電玩宅男的蔡凡熙，很喜歡約男生朋友到家裡玩電動，也因打電動結識很多麻吉，蔡凡熙還開玩笑說，｢我跟朱軒洋說，你是少數可以睡我床的男生！沒想到他嗨到不行！」

電影中大喊｢我要脫單」的蔡凡熙，現實中也一直想要談戀愛交女友，他笑說，｢我都快急死了，身邊的朋友都換好幾個女友了，我還在單身，都快變成和尚了！」開玩笑說自己因為現實生活中有兩個姊姊的關係，所以一直交不到女友的他打趣表示：｢我們家的人行情都不太好，好像是註定了一樣，被神明下了一個指標，感覺我們家人都不能交另一半，因為我兩個姐姐也都單身！搞不好就這樣註定單身了！」

解析自己性格是不會主動追求女生的蔡凡熙，往往都是當麻吉的媒婆，幫人成雙成對，自己反而都是落空的命運，自認追女生都採「佛系追求法」：｢在片中我看起來花招百出，可是現實生活中，我都是都是簡單的一起吃飯看電影，然後就看有沒有互相喜歡，再往下一步去發展。」問蔡凡熙喜歡甚麼類型的女生？他表示希望是短髮、愛打電動，「然後還有希望她能夠很環保，不要亂丟垃圾！」該片8月31日上映。

(中時 )

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