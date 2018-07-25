姚文智抱貓像持槍 呂秋遠：一日貓奴沒用的

2018年07月25日 20:54 中時電子報 莊楚雯

姚文智代表民進黨參選台北市長選戰，民調始終徘徊在15%以下，甚至出現8.9%，被逼到懸崖的姚文智，今天打出「愛貓牌」，帶「Togi」參與同黨市議員許淑華拍攝定裝宣傳照，不只被網友形容把貓抱得像舉槍，更自曝養過三隻貓， 1死、1送人、1領養。對此，呂秋遠出面怒批，「愛貓是好事，但是請在具體政策上提出說明比較好，一日貓奴是沒用的。」

呂秋遠酸道「姚文智養過三隻貓。第一隻喵皇中毒而死；第二隻老婆懷孕送朋友。第三隻是浪貓，選完以後不知道會怎樣。」身為貓主子的奴隸，呂秋遠看不下去，姚文智這樣的養貓態度，還敢說是愛貓？

「可是文智，中毒而死是什麼意思？」呂秋遠批，貓中毒死掉他也不好說什麼，但第二隻貓，為何因為老婆懷孕就送人，「勤洗手不會有感染弓漿蟲的危險，為什麼送走牠？而且孩子出生以後，你也沒把他接回來！」更扯的是，照片裡的金吉拉togi，看起來很緊張，「要多跟牠親近一點呢，不要急著帶出來亮相啊！」

呂秋遠表示，愛貓是件好事，但日前有11隻浪貓被某人潑硫酸，傷口見骨，還在醫療中，不知道候選人們怎麼看現在的動物保護政策？「認養不棄養，好好愛貓皇。但是請在具體政策上提出說明比較好，一日貓奴是沒用的。」

(中時電子報)