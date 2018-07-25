台灣成觀光慘業 張善政痛批：蔡政府還要硬掰嗎！

民進黨執政2年，兩岸陷入僵局，陸客來台人數也隨之驟減，許多旅行社業者叫苦連天，花蓮更因為今年2月的地震，觀光產業至今無法恢復。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

民進黨執政2年，兩岸陷入僵局，陸客來台人數也隨之驟減，許多旅行社業者叫苦連天，花蓮更因為今年2月的地震，觀光產業至今無法恢復。前行政院長張善政在臉書表示，暑假旅遊旺季，花蓮訂房率卻空前新低，退休軍公教遭到刪減，也不敢寄望9月的旅遊旺季能有多少成效，蔡政府力推的新南向只有北部受惠，各地旅遊景點人數大幅衰退，「請問蔡政府，還要繼續硬掰：台灣觀光可以靠東南亞的遊客嗎？」

張善政指出，「我親眼看到觀光業基層真的很痛苦！」他在花蓮、阿里山接觸從事觀光產業的基層民眾，他們用明確的數據，讓張善政體會到目前問題的嚴重性，「蔡政府真的不要再繼續用鼓勵南向國際觀光客來搪塞了！」至於台灣的後花園「花蓮」，7月旅館住房率約6成，8月訂房率是3成，往年都是百分之百，暑假旺季只有這樣的訂房率，真是空前。9月份開學後，本應是退休公教人員的旅遊旺季，但今年因為年金刪減，已經不敢寄望。

張善政還提到，台灣旅遊地標「嘉義阿里山」，商店街冷清清，有一半拉下鐵捲門沒有營業，據旅遊業者提供，目前平日陸客1000人次，往年平日陸客1萬人次！他看到業者們憂心忡忡，沒有收入的心酸，蔡政府看到了嗎？

張善政感嘆，蔡政府鼓勵東南亞遊客來台，卻消費力低，而且都只待在北部，其他地區幾乎沒有受惠，「請問蔡政府，還要繼續硬掰：台灣觀光可以靠東南亞的遊客嗎？」

(中時電子報)

文章來源：張善政臉書

姚文智抱貓像持槍 呂秋遠：一日… 燦坤「爸氣時代」 買電鬍刀送逾2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。