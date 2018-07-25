台灣成觀光慘業 張善政痛批：蔡政府還要硬掰嗎！

2018年07月25日 20:54 中時電子報 呂承哲

民進黨執政2年，兩岸陷入僵局，陸客來台人數也隨之驟減，許多旅行社業者叫苦連天，花蓮更因為今年2月的地震，觀光產業至今無法恢復。前行政院長張善政在臉書表示，暑假旅遊旺季，花蓮訂房率卻空前新低，退休軍公教遭到刪減，也不敢寄望9月的旅遊旺季能有多少成效，蔡政府力推的新南向只有北部受惠，各地旅遊景點人數大幅衰退，「請問蔡政府，還要繼續硬掰：台灣觀光可以靠東南亞的遊客嗎？」

張善政指出，「我親眼看到觀光業基層真的很痛苦！」他在花蓮、阿里山接觸從事觀光產業的基層民眾，他們用明確的數據，讓張善政體會到目前問題的嚴重性，「蔡政府真的不要再繼續用鼓勵南向國際觀光客來搪塞了！」至於台灣的後花園「花蓮」，7月旅館住房率約6成，8月訂房率是3成，往年都是百分之百，暑假旺季只有這樣的訂房率，真是空前。9月份開學後，本應是退休公教人員的旅遊旺季，但今年因為年金刪減，已經不敢寄望。

張善政還提到，台灣旅遊地標「嘉義阿里山」，商店街冷清清，有一半拉下鐵捲門沒有營業，據旅遊業者提供，目前平日陸客1000人次，往年平日陸客1萬人次！他看到業者們憂心忡忡，沒有收入的心酸，蔡政府看到了嗎？

張善政感嘆，蔡政府鼓勵東南亞遊客來台，卻消費力低，而且都只待在北部，其他地區幾乎沒有受惠，「請問蔡政府，還要繼續硬掰：台灣觀光可以靠東南亞的遊客嗎？」

(中時電子報)