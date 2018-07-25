燦坤「爸氣時代」 買電鬍刀送逾2萬元禮物

2018年07月25日 21:02 中時 石欣蒨

燦坤的德國百靈 9系列諧震音波電鬍刀，會員價1萬9888元，登錄送Dyson V7 Trigger手持吸塵器、抽Apple Watch及國泰健康管理6個月服務，燦坤獨家加碼送Air Pods。（燦坤提供）

燦坤的飛利浦SW5000三刀頭電鬍刀（BB-8版），會員價6888元，送Star Wars BB-8 醇釀杯，燦坤獨家加碼送ADATA LED化妝鏡檯燈。（燦坤提供）

為了讓消費者能送上最貼心的父親節禮物，燦坤陸續祭出強檔優惠，看準買氣自7月中旬開始發酵，尤其以刮鬍刀的買氣最旺，因此推出了多款買電動刮鬍刀，即送按摩椅、蘋果Air Pods等各種高回饋禮物，自7月至今刮鬍刀銷量已成長2到3倍之多，高達85%的銷量就集中在本月。

燦坤觀察到近年消費者鍾愛可水洗的電動刮鬍刀機型之餘，大多高階機種更講究多動向的靈活刀頭，讓使用者可有效調整使用角度，藉此貼合臉部及頸部曲線，因此今年看好萬元以上的高階機種的電鬍刀市場，針對電鬍刀單品滿額即送各式禮物。

燦坤即日起至8月13日前推出「爸氣時代」活動，買電鬍刀單品滿1萬2999元獨家送Air Pods，沒有預算買高階機種的，萬元以下的電鬍刀同樣享滿額贈優惠，包括滿7999元送HOMESDICS按摩椅墊，滿4999元送ADATA LED化妝鏡檯燈，讓所有消費者都能享受這波優惠。

而今年繼續打出買電鬍刀送高價禮物的組合優惠，主打市價2萬3000元的「德國百靈 9系列諧震音波電鬍刀 9299s」，會員先享超低價優惠1萬9888元，登錄送價值萬元「Dyson V7 Trigger手持吸塵器」，再抽Apple Watch及國泰健康管理6個月服務，另外燦坤獨家再送Air Pods，讓消費者享最殺優惠。

另外還有市價1萬7800元的「Panasonic 5D五刀頭電動刮鬍刀 ES-LV9C-S」，會員價優惠現折1912元，回函再送人氣「Panasonic負離子吹風機NA98」、「Panasonic 音波電動牙刷」以外，燦坤獨家再獨家加碼送Air Pods，贈品總價值共計1萬3770元，幾乎接近電鬍刀的價格，買一送三的優惠讓消費者不僅能送上貼心禮物，也能買得更優惠划算。

(中時 )