新店蝙蝠驗出狂犬病！防檢局：民眾勿隨意接觸野生動物

「絨山蝠」。（防檢局提供）

友善列印
中時
游昇俯
新店碧潭吊橋附近發現之「絨山蝠」，證實感染麗莎病毒。（防檢局提供）

農委會動植物防疫檢驗局25日證實，家畜衛生試驗所在接獲民眾送檢的「絨山蝠」上檢驗出新型麗沙病毒。麗莎病毒雖非法定傳染病，但與狂犬病病毒相同，有人畜共通風險，溫體動物都可能感染。防檢局提醒，如不慎遭蝙蝠抓咬傷，應立即就醫評估施打疫苗，如發現有受傷或已死亡之蝙蝠，可通報地方動物防疫機關處置，切勿自行處理。

此次感染之蝙蝠為畜衛所於6月13日接獲台北市蝙蝠學會送檢，一隻由民眾在新北市新店碧潭吊橋附近拾獲之「絨山蝠」（Nyctalus plancyi velutinus）。

依據畜衛所7月24日檢驗報告顯示，本次檢出之麗沙病毒核蛋白基因序列比對與我國曾於105年及106年在臺南市及雲林縣東亞家蝠(Pipistrellus abramus)檢體中發現蝙蝠麗沙病毒相似度為79.1~79.6%，與歐洲蝙蝠麗沙病毒一型相似度為79.1~79.4%，與其他麗沙病毒代表株的相似度均低於78.1%，依據麗沙病毒區分標準，推論此病毒為一新型麗沙病毒。

防檢局副局長施泰華表示，目前麗莎病毒共有16種經命名的基因型，，狂犬病病毒（rabies virus）亦屬麗莎病毒的一種；此外，含這次檢驗結果，另有3種新型麗莎病毒未經命名。

麗莎病毒雖非法定動物傳染病，目前也沒有人類感染病例，但仍有人畜共通風險，會感染所有溫體動物，家中寵物若有施打狂犬病疫苗，則可產生交叉保護效果

防檢局提醒，絨山蝠為食蟲蝙蝠，分布在台灣低海拔地區及金門，習慣棲息在屋舍縫隙，故請民眾避免接觸以保障安全。如不慎遭蝙蝠咬傷，須以肥皂清洗傷口部位15分鐘後，以大量清水清洗，再以優碘消毒傷口，盡速就醫並告知醫師；同時，將咬傷人之蝙蝠留下、勿打死，送往台北市蝙蝠保育學會鑑定、建檔。

(中時 )

奇摩月光節又來了 1元加購3M濾心… 國有地成私人墓園地方力促遷墓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。