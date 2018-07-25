新店蝙蝠驗出狂犬病！防檢局：民眾勿隨意接觸野生動物

2018年07月25日 21:05 中時 游昇俯

新店碧潭吊橋附近發現之「絨山蝠」，證實感染麗莎病毒。（防檢局提供）

農委會動植物防疫檢驗局25日證實，家畜衛生試驗所在接獲民眾送檢的「絨山蝠」上檢驗出新型麗沙病毒。麗莎病毒雖非法定傳染病，但與狂犬病病毒相同，有人畜共通風險，溫體動物都可能感染。防檢局提醒，如不慎遭蝙蝠抓咬傷，應立即就醫評估施打疫苗，如發現有受傷或已死亡之蝙蝠，可通報地方動物防疫機關處置，切勿自行處理。

此次感染之蝙蝠為畜衛所於6月13日接獲台北市蝙蝠學會送檢，一隻由民眾在新北市新店碧潭吊橋附近拾獲之「絨山蝠」（Nyctalus plancyi velutinus）。

依據畜衛所7月24日檢驗報告顯示，本次檢出之麗沙病毒核蛋白基因序列比對與我國曾於105年及106年在臺南市及雲林縣東亞家蝠(Pipistrellus abramus)檢體中發現蝙蝠麗沙病毒相似度為79.1~79.6%，與歐洲蝙蝠麗沙病毒一型相似度為79.1~79.4%，與其他麗沙病毒代表株的相似度均低於78.1%，依據麗沙病毒區分標準，推論此病毒為一新型麗沙病毒。

防檢局副局長施泰華表示，目前麗莎病毒共有16種經命名的基因型，，狂犬病病毒（rabies virus）亦屬麗莎病毒的一種；此外，含這次檢驗結果，另有3種新型麗莎病毒未經命名。

麗莎病毒雖非法定動物傳染病，目前也沒有人類感染病例，但仍有人畜共通風險，會感染所有溫體動物，家中寵物若有施打狂犬病疫苗，則可產生交叉保護效果

防檢局提醒，絨山蝠為食蟲蝙蝠，分布在台灣低海拔地區及金門，習慣棲息在屋舍縫隙，故請民眾避免接觸以保障安全。如不慎遭蝙蝠咬傷，須以肥皂清洗傷口部位15分鐘後，以大量清水清洗，再以優碘消毒傷口，盡速就醫並告知醫師；同時，將咬傷人之蝙蝠留下、勿打死，送往台北市蝙蝠保育學會鑑定、建檔。

(中時 )