屏東火燒車驚見一具男焦屍 警消初判疑輕生

竹田鄉25日發生一起火燒車意外，警消在車內赫見1具焦屍，經查死者是早有輕生念頭的73歲魏男。（謝佳潾翻攝）

友善列印
中時
竹田鄉25日發生一起火燒車意外，警消在車內赫見1具焦屍，經查死者是早有輕生念頭的73歲魏男。（謝佳潾翻攝）

屏東縣竹田鄉25日發生一起火燒車意外，警消獲報後迅速將火勢撲滅，但卻在車內赫見1具焦屍，且屍體早被燒得面目全非、無法辨識，警方通知車主家屬前來確認後，發現死者是早有輕生念頭的73歲魏男，但因家屬完全不知魏的生活狀況，輕生原因至今未知。

警方指出，調閱案發地點附近加油站的監視器影像後，發現死者在25日早上8時40分許，有前往加油站購買30公升的汽油，並向他同居人的兒子透露出輕生的念頭。因此，目前研判魏男應為自殺，但是確實的死因，仍待檢察官會同法醫相驗後才能確定。

警消表示，25日上午10時許獲報，指稱竹田鄉東港溪河床便道有轎車起火燃燒，但火勢猛烈無法確認車內有無民眾受困；消防局獲報後，由竹田消防分隊派遣消防車及救護車共3車6人前往現場，迅速將火勢撲滅，不料，卻同時在駕駛座發現1具焦屍。

警消指稱，因死者被燒得面目全非，車上也沒發現任何可以辨識死者身分之物，後經通知車主家屬前來指認，才確認死者就是住在竹田鄉大湖村的73歲魏姓男子，但家屬表示未跟死者同住，平時也很少聯絡，對於死者健康、感情及債務狀況並不清楚。

警方說，經屏東地檢署檢察官指示，屍體在採證完成後已移至殯儀館待驗，確切死因待相驗後釐清。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

中教大男學生宿舍墜樓亡 頭身分… 科技公司熱心捐助清槍筒 員警清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。