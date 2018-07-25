屏東火燒車驚見一具男焦屍 警消初判疑輕生

2018年07月25日 21:12 中時 謝佳潾

竹田鄉25日發生一起火燒車意外，警消在車內赫見1具焦屍，經查死者是早有輕生念頭的73歲魏男。（謝佳潾翻攝）

屏東縣竹田鄉25日發生一起火燒車意外，警消獲報後迅速將火勢撲滅，但卻在車內赫見1具焦屍，且屍體早被燒得面目全非、無法辨識，警方通知車主家屬前來確認後，發現死者是早有輕生念頭的73歲魏男，但因家屬完全不知魏的生活狀況，輕生原因至今未知。

警方指出，調閱案發地點附近加油站的監視器影像後，發現死者在25日早上8時40分許，有前往加油站購買30公升的汽油，並向他同居人的兒子透露出輕生的念頭。因此，目前研判魏男應為自殺，但是確實的死因，仍待檢察官會同法醫相驗後才能確定。

警消表示，25日上午10時許獲報，指稱竹田鄉東港溪河床便道有轎車起火燃燒，但火勢猛烈無法確認車內有無民眾受困；消防局獲報後，由竹田消防分隊派遣消防車及救護車共3車6人前往現場，迅速將火勢撲滅，不料，卻同時在駕駛座發現1具焦屍。

警消指稱，因死者被燒得面目全非，車上也沒發現任何可以辨識死者身分之物，後經通知車主家屬前來指認，才確認死者就是住在竹田鄉大湖村的73歲魏姓男子，但家屬表示未跟死者同住，平時也很少聯絡，對於死者健康、感情及債務狀況並不清楚。

警方說，經屏東地檢署檢察官指示，屍體在採證完成後已移至殯儀館待驗，確切死因待相驗後釐清。

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