蔡明亮巧遇坂本龍一成就《你的臉》 第8度前進威尼斯影展

2018年07月25日 21:18 中時 徐桐炘

金馬影帝李康生依舊是蔡明亮新作的主演之一。（汯呄霖電影提供）

第75屆威尼斯影展於25日宣布參展影片名單，蔡明亮長片新作《你的臉》獲邀入選官方「非競賽單元」，他曾在2013年以《郊遊》奪下威尼斯評審團大獎，1994年以《愛情萬歲》奪下金獅獎，繼去年的VR電影《家在蘭若寺》之後，此次是第8度受邀於威尼斯進行世界首映，蔡明亮與演員李康生預計於影展中期飛往威尼斯。

蔡明亮談創作理念：「它不是紀錄片，也非劇情片，它就是一部電影。我花了兩個月的時間，在街頭尋找讓我有感覺的臉，有點眾裡尋他，最後每一個走進我鏡頭的臉，就是一個構圖、一個風景，值得細細的品味；當然依然有小康（李康生），二十幾年來，他的臉就是我的電影。」

本片更邀請日本音樂大師坂本龍一擔任電影配樂，蔡明亮表示：「我在年輕的時候就是坂本的粉絲，如果不是去年在威尼斯的沙灘上與他不期而遇，我想很可能我的電影一輩子都不可能有配樂，我跟他這次的合作像一場生命的冒險，既刺激又愉悅。」

蔡明亮目前正在西寧FIRST青年電影展訓練營擔任導師，已在當地停留超過10天，除靜態課程，更走出教室和10位學員一起勘景，他表示：「比我自己拍片還累，但一下子接觸十個不同的青年導演，也很有意思，偶爾就想起年少時自己，就想要對人好一點！」他也走訪西寧大街小巷，直讚當地老百姓：「出奇的好，大方溫和！」

另外，非競賽單元中另一部華語片《影》是由張藝謀執導、鄧超和孫儷夫妻檔合演，王家衛監製、萬瑪才旦執導的《撞死了一隻羊》則入圍地平線單元。可惜本屆沒有華語作品入圍主競賽單元，開幕片是《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）和演員萊恩葛斯林（Ryan Gosling）再度合作的《登月先鋒》（暫定，First Ｍan）。

(中時 )