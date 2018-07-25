新北市開放26處內側車道開放機慢車直接左轉

2018年07月25日 21:40 中時 陳俊雄

為持續推動機車安全友善的行駛空間，新北市交通局進一步檢討並開放淡水、三重、蘆洲、三峽、新店共26處路口內側車道機車可直接左轉，機車族可不用再兩段式左轉，可望提升路口效率及順暢。

交通局表示，本次評估開放路口皆為2車道，內側車道無禁行機車，經觀察路段機慢車行駛秩序良好，經衡量路口車流運行安全後取消機慢車強制兩段式左轉，但路口機慢車待轉區仍然保留，機車族可依路口實際狀況由內側車道直接左轉或選擇於機慢車待轉區兩段式左轉。另後續亦將針對原有2車道路段評估沿線路口開放機慢車直接左轉可行性。

開放的26處機車直接左轉路口如下：

淡水：後洲路1段/新市三路1段、後洲路1段/新市五路1段、中山北路1段/中山北路1段207巷、中山北路1段/中山北路1段247巷、中山北路1段/新春街、淡金路3段/下圭柔山、淡金路3段/淡金路3段331巷。

三重：重陽路/三陽街口、中正南路/中寮街、中正南路/電信街、重新路/中央南北路、重新路/大同南北路、三和路4段/力行路/慈愛街口、三和路4段/永福街口、三和路4段/三和路4段382巷、三和路4段/三和路4段396巷。

蘆洲：中山一路/中山一路74巷；中山一路/中山一路95巷、120巷、103巷；三民路/得勝街；三民路/三民路300巷；三民路/三民路128巷；三民路/無名(蘆洲公所前) ；三民路/三民路26巷、中山二路46巷。

三峽：介壽路3段/介壽路3段200巷；介壽路1段/中華路、長泰街。

新店：中興路/光明街138巷。

新北市交通局呼籲，內側車道開放機慢車直接左轉，可增加機車行駛便利性，惟仍請機車族穿越路口時，仍應依照號誌管制遵行，隨時注意車前狀況及保持行車禮讓，以維護行車安全。

(中時 )