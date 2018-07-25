獨居嬤被詐 警埋伏逮少年車手

2018年07月25日 21:52 中時 洪榮志

一名79歲蔡姓阿嬤在家接到自稱台北地檢署檢察官電話，說她的帳戶涉及洗錢，如果不將帳戶內的錢及身上貴重物品交出監管，將會被收押。老婦依指示將財物交給歹徒，事後告知家人才知被騙，隨即報案。警方25日趁17歲的簡姓車手再度取款時，當場逮人，訊後依詐欺罪嫌移送台南地方法院少年法庭審理。

蔡姓阿嬤告訴警方，22日在家接到「檢察官」的電話後，因獨自1人居住，求助無門，因此便依指示將新台幣8萬元、歐元2000元、手環1對及戒指3只等物，放在機車置物箱內並停放在社區大樓前，任由歹徒前往將上述物品拿取後逃逸。

台南市警四分局獲報後，除調閱周遭監視器影像畫面，持續追查歹徒行蹤外，也密切聯繫阿嬤後續狀況，結果發現詐欺集團持續與對方聯繫，還要求辦理存款帳戶並交付提款卡及密碼。

警方協助被害人與詐欺集團周旋，並於25日約定在社區大門前，以同樣手法交付存摺及提款卡後，員警即在附近埋伏，順利逮獲簡姓車手，還起出犯罪用的手機、現金3015元及臺北地檢署假公文1紙。

偵訊中，簡姓少年供稱，休學2個多月，大多借住在新竹朋友家中，本來在某家餐廳工作，後因餐廳倒閉無收入，於是透過朋友介紹擔任取款車手，並於24日早上搭高鐵前來台南市區待命，25日一早即接獲指示前來安平地區取存摺及提款卡，沒想到就被警方查獲，對於犯行深感後悔，希望能給一次機會。警方還將繼續追查簡姓車手所屬的詐欺集團。

(中時 )