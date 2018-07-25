阿舍乾麵打進新加坡最大通路NTUC

普遍新加坡的消費者都認為，來自台灣的快煮麵擁有健康的元素。（阿舍食堂提供）

友善列印
中時
新加坡知名媒體《海峽時報》特別製作專題，介紹台灣快煮麵在星國受歡迎的狀況。

新加坡市場吹起台灣快煮麵風潮，新加坡知名媒體《海峽時報》特別製作專題，介紹台灣快煮麵在星國受歡迎的狀況。其中提到幾項台灣知名的快煮麵品牌，包含阿舍乾麵、KIKI乾拌麵及老媽拌麵。

專題報導中提到台灣的快煮麵的特性，屬於長時間都可以保持彈性，可以讓醬料快速吸附增加口感。新加坡消費者過去一年，才開始接觸到台自台灣的快煮麵產品。普遍新加坡的消費者都認為，來自台灣的快煮麵擁有健康的元素。

kiki是第一個進入到新加坡市場，從去年到現在賣出超過4萬5000包，也看到名人代言的效應。近期阿舍乾麵也看準星國市場，已有廠商朝向單月進貨超過8萬包到通路銷售，顯見星國麵食市場的劇變。

大部分台灣快煮麵的麵體，都是使用日曬，報導中也特別提到，來自台灣台南的阿舍乾麵，在台灣是唯一擁有工廠專有「空調乾燥」的方式進行麵條乾燥，讓麵體更加衛生健康。

目前阿舍乾麵已經成功打進新加坡最大超市通路NTUC，所鋪貨的店家已經超過上百家。阿舍食堂表示，持續看好新加坡快煮麵的市場的潛力，也期待在品質健康及價格實在兩個原則之下，帶進更多健康的麵食。

(中時 )

破天荒！秋節國道將試辦日間部分… 竹崎鄉農會首辦酪梨評鑑 推廣在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。