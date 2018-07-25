阿舍乾麵打進新加坡最大通路NTUC

2018年07月25日 22:10 中時 吳奕萱

新加坡知名媒體《海峽時報》特別製作專題，介紹台灣快煮麵在星國受歡迎的狀況。

新加坡市場吹起台灣快煮麵風潮，新加坡知名媒體《海峽時報》特別製作專題，介紹台灣快煮麵在星國受歡迎的狀況。其中提到幾項台灣知名的快煮麵品牌，包含阿舍乾麵、KIKI乾拌麵及老媽拌麵。

專題報導中提到台灣的快煮麵的特性，屬於長時間都可以保持彈性，可以讓醬料快速吸附增加口感。新加坡消費者過去一年，才開始接觸到台自台灣的快煮麵產品。普遍新加坡的消費者都認為，來自台灣的快煮麵擁有健康的元素。

kiki是第一個進入到新加坡市場，從去年到現在賣出超過4萬5000包，也看到名人代言的效應。近期阿舍乾麵也看準星國市場，已有廠商朝向單月進貨超過8萬包到通路銷售，顯見星國麵食市場的劇變。

大部分台灣快煮麵的麵體，都是使用日曬，報導中也特別提到，來自台灣台南的阿舍乾麵，在台灣是唯一擁有工廠專有「空調乾燥」的方式進行麵條乾燥，讓麵體更加衛生健康。

目前阿舍乾麵已經成功打進新加坡最大超市通路NTUC，所鋪貨的店家已經超過上百家。阿舍食堂表示，持續看好新加坡快煮麵的市場的潛力，也期待在品質健康及價格實在兩個原則之下，帶進更多健康的麵食。

(中時 )