瓊斯盃女籃》全場命中率不到3成 中華藍苦吞敗仗

2018年07月25日 22:00 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

瓊斯盃女子組首日壓軸登場的中華藍、日本一戰，藍隊投籃命中率相當不理想，僅有27.5％，日本隊則是54.7％，首節中華藍甚至只投進4球、得9分，陷入9：22落後，隨著比賽的前進，依然無法縮小差距並超前，最終55：88吞下了令球迷心碎的一場敗仗。

藍隊總教練華格納認為，這是可以讓球隊快速翻篇、 學習到更多的一場比賽，球隊命中率很差，防守端無法快速回防，讓對手不斷有快攻機會，但他也指出藍隊這場比賽表現好的地方，「我們失誤8次比對手少一半，進攻籃板13個也優於對方的9個，會透過這次失利從中學習、重新出發。」

華格納還提到，很開心包喜樂趕在瓊斯盃開打前加入球隊，只可惜昨天才到台灣，沒有太多時間和隊友磨合，希望在雅加達巨港亞運之前能有所提升。

黃品蓁（左二）在第40屆瓊斯盃首戰攻下16分，可惜全隊命中率不高、又被對方頻頻快攻取分，最終慘輸33分。（中華籃協提供）

本戰攻下全隊最高16分的黃品蓁說：「這是球隊長期磨練下來，第一次被對方拿到這麼多快攻得分，日本隊大概有三分之一到三分之二的分數靠快攻獲得；過去也從沒有一場球像今天這樣命中率這麼低，加上反快攻又做得差，是我們輸這麼多的原因。」

黃品蓁補充：「對手阻斷很多我們快速的傳導，讓我們進攻上受壓迫而變得單調，命中率又低就會就追分追得很辛苦，下半場得分能趕上主要是靠單打，但這樣打起來就相對辛苦。」

上周韓國移地訓練左腳踝受傷的彭詩晴，本戰先發上場，攻下全隊次高12分，她說：「腳踝狀況還不是百分之百好的情況，但這不是今天落敗的藉口，我上場就是盡力做到能做的，不會去想腳傷。此役球隊防守被動，讓日本隊在進攻上予取予求，籃板拚搶也沒她們積極，這點要再加強。」

(中時電子報)