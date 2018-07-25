王惠美諷彰化鐵路高架化延宕、賴揆稱魏明谷綠巨人

2018年07月25日 22:10 中時 吳敏菁

國民黨參選人、立委王惠美抗議彰化鐵路高架化沒有納入前瞻計畫。（吳敏菁攝）

行政院長賴清德25日到彰化縣政府參加「綠能首都 幸福彰化」產業論壇，800多位企業代表參與，國民黨彰化縣參選人王惠美要求彰化鐵路高架化納入前瞻計畫，魏明谷強調，高架已經定案，經費不是問題，重點在如何讓彰化市鐵路高架化與縣府遷移結合。

立委王惠美要求鐵路高架納入前瞻特別預算，經費一次到位，才能保障明年就可以開工。並指出，新北捷運萬大線，納入前瞻二期計畫，縮短捷運萬大線完工時程，「

新北能，彰化也能」，彰化不能再等20年，並演出行動劇，引起綠營支持者抗議，雙方爆發衝突，叫囂、拉扯，衝突沒有擴大。

魏明谷表示，2004年擔任立委，邀請行政院長游錫★到員林宣布員林市鐵路高架化

，卻被說成開空頭支票，最後員林市鐵路高架化比台中市還要快完成，在今年1月26日又邀請行政院長賴清德來彰化宣布彰化市鐵路高架化了，將高架化與縣府遷移結合

，打造新的特區，像新板橋特區一樣；並結合古蹟扇型車庫、台鐵文化創意園區，活化沿線、機務段8公頃的土地等，把彰化市和烏日打造為烏彰新都心。

賴清德形容魏明谷是中台灣綠巨人，把員林市鐵路在地面上撐高到6層高，彰化市鐵路也要高架化，還打造風光的縣市，前瞻基礎建設，包括綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設、城鄉建設、因應少子化建設、食品安全建設、人才培育建設等。

王惠美指出，前瞻計畫彰化縣分不到500億，從人口比率來說，彰化縣比人卡細漢

，如果能夠編足和超過，哪裡會反對？

賴清德則表示，中央對彰化千億大建設包括彰化鐵路高架化387億元、台中捷運綠線延伸到彰化139億元、台76線延伸二林芳苑140億元、汙水下水道建設230億元、鹿港國家歷史風景區75億元以及中科四期通過環評，總經費近千億元。

(中時 )