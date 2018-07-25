川普痛了！中國反制措施刺傷美農民

圖中一座位於內布拉斯加州農田旁的榖倉上，貼著川普名字的大型標語。美國農業州是支持川普當選總統的最大力量，也正因為如此，中國與加拿大等國對美國採取反制措施時首先針對農產品，希望增加川普選票上的壓力來改變其對外發動貿易戰的政策。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普在推特發文表示，中國對美國農產品實施報復性關稅，對農民來說是很殘酷的行為，「他們一定會失敗」。

川普在推特上說，「中國現在把目標針對我喜愛和尊重的農民，試圖以此來讓我允許他們佔美國的便宜。用這種殘酷的行為是不會得逞的，他們一定會失敗。在此之前雙方很友好，去年中國賺了我們5170億美元！」

限制農產、觀光留學 對美最傷
開戰 大陸報復項目 直搗川普票倉

日前美國農業部消息稱，川普政府將向美國農民提供多達120億美元的融資，以避免他們免受到中美貿易戰的影響。

美國對來自歐盟、中國和其他一些國家的商品徵收關稅，而這些國家都採取了反制措施。其中加拿大和中國針對美國農產品徵收回應性關稅，使美國農產品出口受到影響，倉庫裡農畜產品堆積如山，而受影響最大的美國農民，正是2016年總統大選中最支持川普的選民。

(中時電子報)

美中關稅戰　美農產品深受其害

陸媒揭祕 報復清單踩川普痛腳
通用預警原物料價格上漲　下修全… 加速研發自駕車 福特成立獨立公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。