川普痛了！中國反制措施刺傷美農民

2018年07月25日 22:26 中時電子報 盧伯華

China is targeting our farmers, who they know I love & respect, as a way of getting me to continue allowing them to take advantage of the U.S. They are being vicious in what will be their failed attempt. We were being nice - until now! China made $517 Billion on us last year. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月25日

美國總統川普在推特發文表示，中國對美國農產品實施報復性關稅，對農民來說是很殘酷的行為，「他們一定會失敗」。

川普在推特上說，「中國現在把目標針對我喜愛和尊重的農民，試圖以此來讓我允許他們佔美國的便宜。用這種殘酷的行為是不會得逞的，他們一定會失敗。在此之前雙方很友好，去年中國賺了我們5170億美元！」

日前美國農業部消息稱，川普政府將向美國農民提供多達120億美元的融資，以避免他們免受到中美貿易戰的影響。

美國對來自歐盟、中國和其他一些國家的商品徵收關稅，而這些國家都採取了反制措施。其中加拿大和中國針對美國農產品徵收回應性關稅，使美國農產品出口受到影響，倉庫裡農畜產品堆積如山，而受影響最大的美國農民，正是2016年總統大選中最支持川普的選民。

(中時電子報)