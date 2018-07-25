台北》柯P募資5小時就達標1310萬元 網直呼：比演唱會還難搶

2018年07月25日 22:33 中時電子報 呂承哲 、中國時報記者/ 吳堂靖 、中國時報記者/

2018年地方首長選戰剩下4個月的時間，台北市長選戰已經火熱開打，長柯文哲群眾募資網站於今天中午12點上線，首波募資目標為1310萬元，作為募資文宣品、施政成績宣傳、政見推廣活動之用，怎料太多民眾捐款，網站數度當機，晚間9點柯文哲即在臉書宣布達標，5小時內就成功達標。

「柯文哲群眾募資網站」第一階段所募資的使用比例，文宣320萬元、施政成績宣傳590萬元、政見推廣活動270萬元、據點130萬元，共計需募得1310萬元。首波募資目標為1310萬元，作為募資文宣品、施政成績宣傳、政見推廣活動之用，不料系統上線不到1小時，即因在線人數爆量大當機，晚間9點柯文哲即在臉書宣布達標，創下5小時內就成功募資的驚人紀錄。

柯文哲表示，「感謝大家的熱情參與， 群眾募資上線的第一天，就讓網站受到非常嚴峻的壓力測試」。他說，預估募資已經超過柯團隊第一階段所需，預計今天午夜12點將會關閉帳戶，超過的金額將先封存，待有進一步預算規劃後才動用。柯文哲提及，若有不足的部分，仍會階段性公布預算規劃，以及階段性公布支出細項，屆時再請大家幫忙。

對此，網友紛紛留言表示「別關阿!我還沒抖內阿..」、「第一次當網軍不是過去領五百，而是自己過來捐五百」、「史上最狂的募款速度開始和結束同一天」、「捐錢比買演唱會的票還難啦」。

(中時電子報)