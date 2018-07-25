龍應台帶潮州南州學子首訪香港國際書展

2018年07月25日 23:20 中時 謝佳潾

前文化部長龍應台（左二）自去年定居潮州後，便與台灣好基金會「潮書院」合作開辦作文課，深耕在地教育。（謝佳潾攝）

前文化部長龍應台自去年定居潮州後，便與台灣好基金會「潮書院」合作開辦作文課，深耕在地教育，日前還帶領16名學生到香港國際書展參加「我們一起悅讀的日子」，與香港1000個國中小學生交流，她強調，增加文化刺激，就是縮減城鄉差距。

龍應台指出，台灣所謂的城鄉差距，並非是物質上的多寡差異，而是文化的發展不均，鄉下不少見名車、卻難看見文物館，這就是差距，而當孩子們少了文化刺激，視野也就連帶狹隘，這是件很可惜的事，因此才會堅決要潮州、南州、光春及南榮國中的學生到香港參展，不僅開眼界也學會觀察。

「我發現香港的書比較貴，在台灣很幸福。」南州國中陳芊予25日向大家分享這趟旅程時，就說她是第二次到香港，但很多事情都是第一次發現與體驗，如在香港買書比在台灣貴好多，要好好珍惜在台灣的生活。

光春國中廖儀婷則對於香港人大量運用大眾運輸工具印象深刻，而南榮國中劉彥予說，「看見了教室裡看不到的內容」；潮州國中陳若懷則被來自香港、貴州與屏東的2、300位中學生一起寫作文時的專注與投入，深深感動。

龍應台強調，她的寫作課平常只有40個學生，而這次300人一起讀書、寫作的場景，不僅震撼他們也帶來學習，如學習何謂待人接物，這都是教育與文化的延伸。

(中時 )