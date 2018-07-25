六旬退休就服員帶孫子參加「小小就服員」 助職涯觀念扎根

2018年07月25日 23:20 中時 謝佳潾

國小學童穿上背心走進櫃台，體驗擔任「一日小小就服員」。（謝佳潾攝）

退休就服員鍾秀美（左）與孫子（右）分飾求職者與就服員，她希望孫子從體驗一日小小就服員過程中，及早認識各行各業。（謝佳潾攝）

「這趟回老東家，別具意義。」潮州就業中心25日舉辦小小就服員體驗活動，曾獲勞動部最佳就服員、現已退休的鍾秀美特地帶孫子參加，祖孫倆分飾求職者與就服員無疑成了全場焦點，也是最佳代言人，引導學童認識求職管道、建立正確職涯發展觀念。

現年60歲的鍾秀美指出，「及早建立就學是為就業的職涯觀念很重要」，她說，她在潮州就業中心服務6年，在提供就業媒合過程中，深刻體會學生若能及早建立就學是為就業的職涯觀念，將有助未來求職，並能針對不足地方及早培養專業技能。

她表示，當年退休是為照顧年幼孫子，如今孫子就讀國小三年級，具有理解能力，所以特別帶著他回到以前工作地方，希望藉由現場就服員的指導，助孫子建立這個觀念。

潮州就業中心表示，這場活動有4位國小學童參加，就服員幫每位小學生穿上工作背心、掛上工作證後，開始到各樓層參觀中心提供的求職求才服務，而後學生扮演就服員時間一到，他們便興奮地走進櫃檯內，由一旁就服員帶領，解說如何為洽公民眾提供就業媒合服務。

中心說，學童們從體驗過程中，除認識各行各業職場環境外，、還學會面試前所需做的職前準備，包括履歷撰寫、面試應對、服裝儀容等。鍾秀美的孫子則說，「原來阿嬤以前的工作就是幫人找工作」。

(中時 )