「2018 QUEMOY國際海島音樂季」 姐姐熱力解放金門

2018年07月25日 23:20 中時 李金生

電音女王謝金燕在「姐姐」喧囂呼喊中，帶領全場5000人一起「跳針」。（李金生攝）

電音女王謝金燕在「姐姐」喧囂呼喊中，帶領全場5000人一起「跳針」。（李金生攝）

電音女王謝金燕在「姐姐」喧囂呼喊中，帶領全場5000人一起「跳針」。（李金生攝）

電音女王謝金燕在「姐姐」喧囂呼喊中，帶領全場5000人一起「跳針」。（李金生攝）

電音女王謝金燕在「姐姐」喧囂呼喊中，帶領全場5000人一起「跳針」。（李金生攝）

電音女王謝金燕分送籃球給粉絲們，熱情炒熱現場的氣氛。（李金生攝）

搖滾吧！跟著姐姐共度歡樂的夜晚。（李金生攝）

金門「2018 QUEMOY國際海島音樂季」今晚在金寧鄉海濱公園狂熱登場。（李金生攝）

「2018 QUEMOY國際海島音樂季」今晚在金寧鄉海濱公園狂熱登場，連外圍也擠滿人潮。（李金生攝）

金門「2018 QUEMOY國際海島音樂季」今晚在金寧鄉海濱公園狂熱登場，電音女王謝金燕在「姐姐」喧囂呼喊中，帶領全場5000人一起「跳針」，火爆摧毀反登陸「軌條砦」，解放曾經刁斗森嚴的南海岸。

最近天氣不穩，「姐姐」擔心雷雨打亂行程，昨天一早就到機場等候，提前來金的「姐姐」偷得浮生半日閒，先在各景點到處走走逛逛，唯獨對悠閒吃草的大黃牛留下深刻印象，開唱之前還與姐粉們分享這份閒適心情。

謝金燕連唱姐姐- 跳針等幾首招牌舞曲，還特別帶上小禮物分送現場的觀眾，親切、貼心的安排惹得大、小粉絲們尖叫不停，「安可」聲此起彼落，讓平日寂靜的后湖海灘，傳出讓現場觀眾更嗨的震動。

由金寧鄉公所主辦的「2018 QUEMOY國際海島音樂季」在今夜姐姐帶頭開唱後，緊接著將於7月28日、8月1日、8月4日晚間19:00-22:00，邀請詹雅雯、梁文音及陳芳語等重量級藝人跨海同樂。

(中時 )