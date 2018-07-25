人類首次在火星觀測到液態水湖

人類首次在火星觀測到液態水湖，但沒有發現任何生命體。（圖/歐洲太空總署ESA）

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中時電子報
/綜合報導

天文學家在美國學術期刊《科學》發表報告，利用衛星觀察火星南極的塵土和冰層，科學家們發現了一條12英里寬的咸水帶，這是一個大型且穩定的水域，類似於地球南極冰蓋下面的湖泊。

這是迄今為止人們在火星上發現的最大規模的液態水，這不禁讓人們有了一個大膽的猜測：在這個寒冷的咸水河中，可能有過生命的存在，甚至是它們目前依然存在。

義大利天體物理研究所研究員羅伯特•奧羅塞（Roberto Orosei）稱：「這可能是我們在火星上找到的首個棲息地。」

據《新浪網》報導，當然，需要指出的是，目前沒有任何跡象表明有火星微生物在那裡「游泳」。事實上，這樣環境也不事宜生命的存在。火星南極冰層下的水溫預計在攝氏零下67度，遠低於水的冰點。

天文學家在美國學術期刊《科學》發表報告，指地下湖闊約20公里，位於火星南極地區附近，埋藏在1.5公里厚的冰層之下。他們起初不知道這是地下湖還是淤泥，後來分析歐洲太空總署探測器「火星快車號」過去3年收集的雷達信號，才揭穿它的真面目。

《東網》報導，報告形容今次發現令人震驚及非常重要，雖然該地下湖是鹽水並不能飲用，但天文學家指這代表火星可能曾經持續存在水分，在一段相當長的時間內，有條件孕育生命。

(中時電子報)

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