2018澎湖遠航馬拉松紀念衫大公開 邀您到澎湖變裝路跑

2018年07月25日 23:20 工商 張佩芬

詢問度最高的空服員、機師的活動紀念衫。圖：業者提供

10月28日的「2018澎湖遠航馬拉松─海洋嘉年華飛趣不可」現正報名中！遠東航空繼日前公佈多項豐富的摸彩獎品後，詢問度最高的空服員、機師的活動紀念衫終於在今(25)日大公開，特別邀請熱愛運動的機師黃銘、空服員張倫平及地勤人員邱祥瑋3人換上紀念衫，分享平日的路跑經驗談，不管是路跑新手或是專業跑者，歡迎您一同來參與澎湖的冬季盛事！

遠東航空發言人盧紀融表示澎湖遠航馬拉松活動邁入第4年，今年配合世界最美麗海灣組織國際年會在澎湖召開，以海洋做為路跑主題鼓勵跑者換上海洋元素的造型變裝路跑。此外，也可以換上大會提供的機師、空服員活動紀念衫。

今年活動紀念衫特別以遠東航空的制服做為設計樣本，空服員衫設計以太空灰為基底，領口及右肩配上紅邊，空服員張倫平換上後看起來氣質又活力；機師衫以白底配上領帶，雙肩再搭上帥氣的肩章，試穿在機師黃銘及地勤人員邱祥瑋身上顯得更加挺拔、有型！

卸下帥氣的機師制服，黃銘為了維持健康，每週會安排4～5天運動，舉凡腳踏車、游泳、慢跑、長跑、籃球通通難不倒他，體育系畢業的他表示，在求學時為了維持良好的體能，每日接受定期的體能訓練，即使在畢業後，依然維持定期運動的習慣，他說：「運動的好處不只是保持體態，更重要的是讓自己的身體、心靈更加健康。」今年他也將和跑者一起參與健走組(5km)的賽事，感受澎湖在地風光！

身高超過一米八的地勤人員邱祥瑋，平時會透過大量的運動，讓身體保持良好的體態，平均每日會安排時間到健身房運動或打籃球。在去年的遠航馬拉松活動中，他首次報名挑戰組(10K)，今年他將二度挑戰，期望能突破去年的記錄！

平時熱愛運動的空服員張倫平，也常將運動融入生活中，更在去年的遠航路跑活動中46分35秒，拿下挑戰組(10K)性別排名第二名的成績，在經過長跑後，她建議回到家可以泡熱水，再抬腿10～15分鐘，讓肌肉舒緩、放鬆，今年她也將報名半馬(21K)，渴望能再創佳績。

想搭上這波空服員、機師夢嗎？本活動由澎湖縣政府與遠東航空共同主辦，遠行旅行社及樺舍商旅等單位協辦，目前特別推出特惠套裝行程，二天一夜最低每人2,999元起，活動將在8月23日截止報名，歡迎大家呼朋引伴，一同參加這值回票價的賽事旅程！

(工商 )