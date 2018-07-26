鄉林山海滙 半山飯店宅 受企業老闆青睞

2018年07月26日 08:00 中時電子報 綜合報導

走一趟紅樹林，可以發現這裡的居住氛圍已完全成型，陸續完工的建築一幢幢重劃了山海天際線，為了爭取景觀融入自然環境，在建築概念上更以市區少見的建築尺度及規格吸引購屋客，另闢了台北另一個住宅的藍海市場。

其中最引起話題更引人注目的就是「鄉林山海滙」了。從八勢路一路沿坡度而上，「鄉林山海滙」有別於訴求首排的社區，反而因為高度形成半山更美更寧靜的國際灣區視野，難得的是連低樓層都有了視野，更遑論高樓層的壯闊。鄉林建設以蓋涵碧樓的建築經驗將涵碧美學發揮的淋漓盡致，鄉林建設近來更將台灣涵碧樓移植到南京、青島，轉戰中國打出鄉林涵碧樓飯店的傳奇，成績也極亮麗。在台灣不少作品固然帶著涵碧樓基因，卻受限於基地條件，只有「鄉林山海滙」是大台北稀有五千坪大基地開發，董事長賴正鎰表示，「鄉林山海滙」才真正有條件做到涵碧樓水準的住宅社區。

「鄉林山海滙」大樓外觀運用光影的層次打造出飯店級的質感。(圖：鄉林建設提供)

才全新完工的「鄉林山海滙」，以淡水紅樹林半山景觀休閒宅的定位吸引不少頂級客層，據了解，目前已購客一半是自住，一半當作渡假，皆是被居高臨下坐山望海的極景說服。加上豐富的公設規劃及涵碧樓飯店式服務。「鄉林山海滙」以5000坪涵碧莊園寫下台北半山傳奇。鼓舞台北人享受生活、品味人生。

「鄉林山海滙」順著基地條件而蓋，面海方向有著呼應涵碧樓語彙的鏡面水池，倒映著風光樹影，前景是觀音山淡水河，後臨一片純淨翠綠的高爾夫球場樹景，以國際級渡假飯店的休閒設施，規劃涵碧樓最具代表性的懸浮無邊際泳池，說是「台北的涵碧樓」也不為過。數十項豐富的公共設施，如挑高5米8的飯店式大廳、可宴請20人的頂級私家宴會廳、可眺望高球場果嶺的紅酒室、促進血液循環的黃金湯(室內男女湯屋及戶外湯池)、ＫＴＶ，戶外Tea House與臥榻休憩區、Loung Bar社區餐廳，真的讓住戶有住在家裡就像住飯店的感覺。

「鄉林山海滙」的懸浮無邊際泳池，讓你邊游泳邊欣賞紅樹林半山景觀。(圖：鄉林建設提供)

除了硬體規模令人驚艷，就連軟體服務也已到位，住戶皆可憑點數享受如五星級飯店主廚般的早午晚餐專屬料理以及悠閒的下午茶服務。豐富的植栽也呼應著大自然環境，社區如同擁有一座私藏的公園，順著階梯步道，或偶在空地休憩迴旋，都有一種漫步的舒適享受，在繁華都市之上盡享靜謐的養生生活。

.強調休閒氛圍，包覆在鏡面水池內的品茗臥榻休憩區。(圖：鄉林建設提供)

紅樹林富人灣已形成香港半山的生活景象和價值，成為台北人休閒宅的首選。「鄉林山海滙」無疑是紅樹林唯一五千坪莊園式的規劃尺度，創造的生活場景很難再複製。因此，才完工落成已熱銷七成的漂亮成績並不令人意外。擁有山擁有海已是舉世皆然的生活價值，相信擁有一席山海景觀特別席才是重新領略財富的意義所在。鄉林山海滙 (02)2809.0808預約鑑賞: https://www.thecoastalresort.com/

(中時電子報)

「鄉林山海滙」5000坪基地，大量保留綠地，讓住戶可享受獨有的生活悠閒。(圖：鄉林建設提供)