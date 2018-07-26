律師說法》老婆夢話烙英文 原來是與日籍董座有一腿

老婆夢話烙英文，原來是與日籍董座有一腿。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

臺北市一名長相甜美的已婚女子，自從擔任日商公司主管後，常常半夜不睡覺偷讀簡訊還刪除，甚至說夢話都用英文，丈夫懷疑妻子外遇，於是找徵信社跟監，發現妻子和日籍董座偷情，妻子也坦承和董座發生過性關係，董座律師要求丈夫先提告通姦再撤告，即同意以700萬元和解，丈夫應允先撤告後，董座給付200萬元和解金後即耍賴不再付款，並反告丈夫妨害自由與傷害。

●法律評析

和解金沒付完，為什麼不能再告通姦？

刑法第239條通姦罪為告訴乃論之罪，需要配偶提告後，檢察官才能進行偵查，本案的日籍董座有幾種方式可以躲過通姦告訴呢？前提當然是和解，但怎麼和解、在什麼時機和解是門學問。通姦如果經由配偶的縱容或宥恕，是不得告訴的，所以董座可以選擇直接和解，等於是取得配偶的宥恕，丈夫張男日後也不得提告，但此舉並不是保險的作法，因為賠錢和是否已取得宥恕，並不能直接劃上等號，被告要舉證已取得宥恕是不容易的，實務上也有許多原以為已經付錢了事，但事後仍吃上通姦官司的小三小四。所以董座採取的方式雖然乍看下不尋常，卻是聰明的做法，要求張男先提告再撤回，依刑事訴訟法規定，撤回告訴之人即不得再行告訴，而且地檢署會有紀錄，日後張男再提告，即會被不受理，遠比被告自己證明取得宥恕要簡單得太多，再加上撤回告訴不得附條件，所以張男還沒拿到的500萬元，也只能另求民事途徑救濟了。

正宮如何自保？先拿到全部和解金，再撤回告訴

告訴乃論的犯罪，在第一審言詞辯論終結前都可撤回，所以撤回告訴並不需要急於一時，勿必取得全部和解金後再撤回告訴，如果對方以現金不足搪塞，則可要求以銀行本支代替，錢先拿到手，掌握主動權，才能確保告訴人自身的權益。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
獨居嬤被詐 警埋伏逮少年車手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。