律師說法》老婆夢話烙英文 原來是與日籍董座有一腿

2018年07月26日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

臺北市一名長相甜美的已婚女子，自從擔任日商公司主管後，常常半夜不睡覺偷讀簡訊還刪除，甚至說夢話都用英文，丈夫懷疑妻子外遇，於是找徵信社跟監，發現妻子和日籍董座偷情，妻子也坦承和董座發生過性關係，董座律師要求丈夫先提告通姦再撤告，即同意以700萬元和解，丈夫應允先撤告後，董座給付200萬元和解金後即耍賴不再付款，並反告丈夫妨害自由與傷害。

●法律評析

和解金沒付完，為什麼不能再告通姦？

刑法第239條通姦罪為告訴乃論之罪，需要配偶提告後，檢察官才能進行偵查，本案的日籍董座有幾種方式可以躲過通姦告訴呢？前提當然是和解，但怎麼和解、在什麼時機和解是門學問。通姦如果經由配偶的縱容或宥恕，是不得告訴的，所以董座可以選擇直接和解，等於是取得配偶的宥恕，丈夫張男日後也不得提告，但此舉並不是保險的作法，因為賠錢和是否已取得宥恕，並不能直接劃上等號，被告要舉證已取得宥恕是不容易的，實務上也有許多原以為已經付錢了事，但事後仍吃上通姦官司的小三小四。所以董座採取的方式雖然乍看下不尋常，卻是聰明的做法，要求張男先提告再撤回，依刑事訴訟法規定，撤回告訴之人即不得再行告訴，而且地檢署會有紀錄，日後張男再提告，即會被不受理，遠比被告自己證明取得宥恕要簡單得太多，再加上撤回告訴不得附條件，所以張男還沒拿到的500萬元，也只能另求民事途徑救濟了。

正宮如何自保？先拿到全部和解金，再撤回告訴

告訴乃論的犯罪，在第一審言詞辯論終結前都可撤回，所以撤回告訴並不需要急於一時，勿必取得全部和解金後再撤回告訴，如果對方以現金不足搪塞，則可要求以銀行本支代替，錢先拿到手，掌握主動權，才能確保告訴人自身的權益。

(中時電子報)