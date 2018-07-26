大數據：糖尿病患罹癌風險偏高 女性更嚴重

全球糖尿病患者人數快速上升，目前已超過4億人，醫療花費極為可觀。圖為患者自行施打治療藥物。（圖／美聯社）

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中時電子報

在一項分析了2000萬名患者資料的跨國研究數據顯示，糖尿病患者罹患癌症的風險較一般人大，其中女性糖尿病患者罹癌的機率較男性糖尿病患者罹癌機率更高。

據《糖尿病學》( Diabetologia)學術期刊發表的研究報告說，這個由澳大利亞、英國和美國的國際科學家小組經過仔細分析2000萬名糖尿病患者的資料後發現，不論是1型糖尿病或2型糖尿病，都是男女罹患各種癌症的高危險因素。

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研究報告說，不同性別的糖尿病患者的罹癌風險則有顯著差別。女性糖尿病患者罹患癌症的機率比一般人高27%，而男性糖尿病患者患癌的機率則較一般人高19%。

根據統計，2015年全球共有4億1千5百萬名糖尿病患者，其中約5百萬名患者死於因糖尿病引起的疾病，這使得全球大約有高達12%的醫療支出是用在糖尿病及其併發症的治療上。報告說，近30年來全球糖尿病患者數目增加了一倍，它與癌症的可能關聯更增加民眾對健康的憂慮。

從數據上看，研究發現女性糖尿病患者比起男性糖尿病患者，罹患白血病（血癌）的機率高15%，罹患胃癌的機率高14%，口腔癌機率高13%，腎臟癌機率高11%，但是在罹患肝癌的機率上卻較低12%。

這項研究最後做出結論說，總體上來說女性糖尿病患者罹患癌症的機率比男性糖尿病患者高6%。

(中時電子報)

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文章來源：Diabetes Linked with Higher Risk of Cancer, Greater Likelihood for Women

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