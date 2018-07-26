退將于北辰痛批吳釗燮 侮辱國軍

2018年07月26日 00:01 中時電子報 丁世傑

對於我外交部長吳釗燮23日接受美國媒體《CNN》獨家專訪，提及「若沒美國持續軍事支持，台灣易被北京武力占領」言論，陸軍退役少將、中國國民黨黃國園黨部主委于北辰表示，國防部應該向外交部提出抗議，吳釗燮說法對國軍極大侮辱。吳釗燮必須對國軍道歉，國軍長年累月的犧牲，流血流汗，都毀在吳釗燮一張嘴上。

于北辰，1968年生，陸軍官校59期畢業，歷練陸軍基層職務，少將退伍。2013洪仲丘案後，542旅士氣受到打擊，于北辰擔任救援投手，迅速把542旅士氣從谷底拉起後，後來以健康為由毅然退伍。

根據中評社報導，于北辰對於吳釗燮接受美國媒體《CNN》獨家專訪，看完非常氣憤，他認為，吳釗燮的說法，講白一點就是向美國乞討，如果美軍不協防台灣，大陸就會武統台灣，這種說法是對我們國防備戰的鄙視。

于北辰認為，身為外交部長，對國家的發展應該充滿自信，結果在美國人的面前，示弱乞討，盼望美國派兵協防台灣，做出一些承諾，才有安全，這就是對自己的軍隊是不信任。

于北辰分析，國防部長過去不論馮世寬或是現任的嚴德發，都信心滿滿告訴國人，對於保護中華民國有絕對自信，只要國軍在，中共休想越雷池一步。結果吳釗燮，不知是招潮蟹還是寄居蟹？把自己的自信寄居在美軍，只能說「喪權辱國」，這是對國防極大的侮辱。

于北辰感嘆，他從軍以來，從來沒有看過一個外交部長說這種話，竟然說我們的國防無法捍衛自己的安全，對我們國軍沒有一點點信任，這對流血流汗的國軍，是情何以堪。

有關軍事同盟的議題，于北辰認為問題更大。因為美國人每次來台灣，對漢光演習的評估都講一句話，「我要知道你們捍衛的決心」，結果吳釗燮的話等於說美國不來幫我，我就保衛不下去，這樣更糟糕。

于北辰舉例，823砲戰那個年代，美軍還在協防台灣，都沒有站出來，戰爭由你們來打，美國只做技術指導與武器銷售。 不管是奧巴馬或者川普都一樣，美軍不會投入台灣戰場，國家安全還是要自己捍衛！

(中時電子報)