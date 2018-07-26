又來豬隊友？貓咪Togi接養人一句話 姚文智被砲更慘

2018年07月26日 00:15 中時電子報 林毅

梁學渡出面救援姚文智，卻因為買貓更遭網友怒罵 (圖／翻攝自姚文智臉書)

民進黨台北市長參選人姚文智打出貓牌卻出現反效果，由於錯誤的抱貓姿勢慘遭貓奴砲轟，過程中姚文智更是自述因為太太懷孕，所以把貓送給朋友，更讓貓怒氣炸，如今接養人出面還原當時情況。

2017台北燈節承辦人梁學渡今天出面PO文替姚文智說話，表示他就是當初第二隻Togi的接養人。梁學渡說，當時姚文智怕貓毛誘發過敏體質，所以才會拜託他養一陣子，往後小孩體質穩定再接回去。

梁學渡表示姚文智三不五時就會關心「Togi最近狀況如何」，還會帶高級飼料探視，他表示感受到姚文智常常宣示主權的決心，深怕Togi不久後就要返家，「於是買了另一隻『布丁』回來養」。沒想到兩隻貓感情加深後，變得超要好。

梁學渡表示他與太太商量過後，跟姚文智說：「Togi現在有伴，過得很開心，拆散他們不好，讓我們繼續照顧」，姚文智聽了之後就決定繼續寄養。且日後Togi因病過世後，姚文智在電話一頭還沉默許久。

姚文智也在自己臉書分享此則PO文，然而網友看了之後砲聲更猛烈，更是被梁學渡那句「買了另一隻貓回來」激怒，不少網友開嗆：「買新的貓回來...?我有看錯嗎」、「買貓還敢說那麼大聲，我也是服了」、「領養代替購買沒聽過？」、「就是有你會買貓，才會讓無良業者拼命繁殖」、「這是在提油救火嗎？」、「你還用狗鍊把貓綁在陽台養，跟我說愛貓？」，連翟本喬也看不下去，在底下留言「姚先生愛貓，梁先生也願意把 Togi2 的孩子送別人養，為什麼姚先生沒有領一隻 Togi2 的孩子回去養？要滅火請找專業的」。

(中時電子報)