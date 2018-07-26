疑子遭霸凌 花蓮檢察官率警恐嚇幼兒園師生

花蓮地檢署林姓檢察官懷疑女兒遭欺負竟率景緻幼兒園揪兇，離譜行徑被依恐嚇等罪嫌起訴。（許家寧攝）

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花檢署林姓檢察官濫權指揮員警，為女兒出一口氣。（許家寧攝）

花蓮地檢署一名林姓檢察官，懷疑就讀幼兒園的女兒遭到同學欺負，上月21日、28日竟指揮便衣刑警衝到幼兒園「辦案」，厲聲質問「是誰欺負我女兒﹖」還要求在場幼童「指認犯人」，有小朋友因此嚇到尿褲子，花檢署得知後自清門戶，25日依恐嚇、妨害自由等罪嫌將他起訴。

林姓檢察官自6月21日質問孩童後，28日再度帶兩名便衣刑警登門查案，要求老師要交出相關錄影畫面，並對其他幼童大聲咆嘯，造成幼童恐慌，校方忍無可忍，在林離去後向花檢署檢舉，檢察長黃和村獲知後立即指揮婦幼組主任檢察官分案偵辦。

檢方調查，林姓檢察官身為司法人員，未循正常途徑解決孩子在幼稚園遭人欺負紛爭，也未利益迴避，竟直接指揮司法警察介入辦案，造成許多師生心生畏懼，涉及以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利，25日依妨害自由罪嫌及恐嚇等罪名提起公訴。

花檢署人員透露，林姓檢察官平時辦案表現普通，較少接手比較重要的案件，不過情緒管理方面倒是還好，可能護子心切，一時失控鑄下大錯，不過檢察官濫用職權，恐嚇小孩行為，已嚴重影響檢察機關形象，檢方也在查明事實後，迅速將他起訴。

(中時 )

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