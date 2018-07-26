奇美醫學中心與220家基層院所建立「奇心協力醫聯盟」落實雙向轉診

奇美醫學中心聯合體系柳營奇美醫院、佳里奇美醫院與所屬社區醫療群、友好診所約220家，籌組「奇心協力醫聯盟」。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

國人習慣到大醫院就診，「分級醫療、雙向轉診」政策上路，民眾普遍擔心遇不到好醫生，奇美醫學中心聯合體系柳營奇美醫院、佳里奇美醫院與所屬社區醫療群、友好診所約220家，籌組「奇心協力醫聯盟」，落實雙向轉診，提供病人連續性、整合性醫療照護，提升健全醫療照護。

奇美醫學中心醫療體系25日宣示成立「奇心協力醫聯盟」，院方強調，從5月開始實施雙向轉診以來，每月至少完成上千例，希望成立聯盟後，未來能更加提升更健全的醫療品質。

奇美醫學中心院長邱仲慶說明，奇美醫療體系包括永康奇美、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，目前已是雲嘉南最大醫療體系，為積極配合國家政策並落實執行分級醫療，在各院區成立「分級醫療推動小組」，共同擬定3大策略。

3大策略包括「成立奇心協力醫聯盟，頒發『奇醫之友』合作標章」：享有便捷轉診掛號及診所轉診病人優先下轉等服務；「訂定友好合作辦法，增進彼此合作關係」：定期辦理合作診所轉診病人案例討論；「設計智慧轉診系統，提升奇美醫學中心醫師下轉病人效能」。

奇美醫學中心表示，一般民眾到奇美醫學中心就醫掛號費約為540元，若透過基層院所轉診則可享部分負擔優惠，掛號費降為290元。

健保署南區業務組林淑華組長表示，健保署近年來積極佈建醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診、居家照護等各項資訊共享平台，院際間就醫資訊流通漸趨完善、並減少重複用藥與檢驗檢查之風險。此外，健保署亦於107年度總額協商時編列推動轉診預算及增訂相關支付標準、並已自107年7月1日起實施，力求壯大基層醫師診療實力、就近守護社區民眾健康，讓民眾對分級醫療更具信心。

(中時 )

又來豬隊友？貓咪Togi接養人一句… 小米三連炮！ 全新小米8、紅米6…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。