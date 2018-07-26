奇美醫學中心與220家基層院所建立「奇心協力醫聯盟」落實雙向轉診

2018年07月26日 03:21 中時 曹婷婷

國人習慣到大醫院就診，「分級醫療、雙向轉診」政策上路，民眾普遍擔心遇不到好醫生，奇美醫學中心聯合體系柳營奇美醫院、佳里奇美醫院與所屬社區醫療群、友好診所約220家，籌組「奇心協力醫聯盟」，落實雙向轉診，提供病人連續性、整合性醫療照護，提升健全醫療照護。

奇美醫學中心醫療體系25日宣示成立「奇心協力醫聯盟」，院方強調，從5月開始實施雙向轉診以來，每月至少完成上千例，希望成立聯盟後，未來能更加提升更健全的醫療品質。

奇美醫學中心院長邱仲慶說明，奇美醫療體系包括永康奇美、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，目前已是雲嘉南最大醫療體系，為積極配合國家政策並落實執行分級醫療，在各院區成立「分級醫療推動小組」，共同擬定3大策略。

3大策略包括「成立奇心協力醫聯盟，頒發『奇醫之友』合作標章」：享有便捷轉診掛號及診所轉診病人優先下轉等服務；「訂定友好合作辦法，增進彼此合作關係」：定期辦理合作診所轉診病人案例討論；「設計智慧轉診系統，提升奇美醫學中心醫師下轉病人效能」。

奇美醫學中心表示，一般民眾到奇美醫學中心就醫掛號費約為540元，若透過基層院所轉診則可享部分負擔優惠，掛號費降為290元。

健保署南區業務組林淑華組長表示，健保署近年來積極佈建醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診、居家照護等各項資訊共享平台，院際間就醫資訊流通漸趨完善、並減少重複用藥與檢驗檢查之風險。此外，健保署亦於107年度總額協商時編列推動轉診預算及增訂相關支付標準、並已自107年7月1日起實施，力求壯大基層醫師診療實力、就近守護社區民眾健康，讓民眾對分級醫療更具信心。

(中時 )