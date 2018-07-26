前板球明星伊姆蘭·汗若主政 陸巴關係或受影響

2018年07月26日 03:21 中時 王嘉源

巴基斯坦25日舉行新一屆大選，前板球明星出身的伊姆蘭·汗（Imran Khan）領導的第三勢力很有可能獲勝，他許諾一旦主政後要掃除腐敗，建立一個「新巴基斯坦」。

英國廣播公司（BBC）中文網引據巴基斯坦通訊社報導，伊姆蘭·汗在競選期間說，他希望改變巴基斯坦，讓巴基斯坦經歷像大陸那樣讓數億人口脫貧的巨變，要把巴國變成一個福利國家。他批評說，巴基斯坦腐敗的精英階層掠奪了國家兆盧比的財富，而巴國有2500萬失學兒童，公眾缺乏足夠的醫療設施和乾淨的飲水。

伊姆蘭·汗在巴基斯坦建立癌症醫院，為窮人治病，義無反顧地捲入了該國危險的政治。這位出身精英階層的花花公子受到許多普通民眾的擁戴。但英國《每日電訊報》報導介紹了這位崛起政客截然不同的兩面，說這位公子哥和前板球明星在支持者眼中成了聖人，在批評者眼中他是個跟魔鬼打交道的人。

BBC中文網指出，雖然伊姆蘭·汗在選舉中多次提到大陸，甚至說要他掌權後要學習大陸經濟模式，不過印度電報網報導說，大陸與「巴基斯坦穆斯林聯盟」，特別是前總理夏立夫的關係一直很融洽。

夏立夫在2013年和2016年兩次訪問大陸，獲得大陸領導人的大力支持。夏立夫注重經濟，重視與商界發展關係。大陸官員曾對其辦事高效率表示讚賞。中聯部張宋濤在夏立夫擔任穆斯林聯盟主席後發賀電，說夏立夫是大陸人民的老朋友，為促進陸巴兩國兩黨關係做出重要貢獻。

但是北京對「巴基斯坦正義運動黨」和伊姆蘭·汗則沒有明朗的態度。印度媒體分析認為，大陸可能擔心伊姆蘭·汗會破壞「中巴經濟走廊」計畫。伊姆蘭·汗在兩年前的競選集會上曾表示，希望中巴經濟走廊計畫更加透明。

當然伊姆蘭·汗說，他指責的目標是巴基斯坦中央政府，而非大陸，並說自己並不反對中巴經濟走廊計畫。不過2016年伊姆蘭·汗曾向大陸駐巴大使對中巴經濟走廊計畫表達過保留態度。

BBC報導說，相較於夏立夫，伊姆蘭·汗是個政府管理的新手，對大陸來說，伊姆蘭·汗如果當選就會增添新的不確定因素。大陸大力投資巴基斯坦的基建計畫，令巴國越來越靠近大陸。《每日電訊報》在伊斯蘭堡的記者維金森（Isambard Wilkinson）把陸巴關係密切列為伊姆蘭·汗面臨的問題之一。

BBC指出，伊姆蘭·汗的政治生涯非同尋常。這個外型英俊的板球隊長帶領巴基斯坦板球隊贏得1992年的世界盃。《每日電訊報》報導說，這個花花公子在倫敦夜總會的斬獲也不小於他在板球場上取得的成績。現在他決心與巴基斯坦的惡勢力鬥爭。

但是，巴基斯坦媒體也受到禁令限制；激進組織前所未見地被獲准參加競選活動。《每日電訊報》說，伊姆蘭·汗本人也被指獲得軍方的強有力支持，而巴國在過去70年來直接或間接地一直受軍方主宰。

如果當選，這對於伊姆蘭·汗來說是個歷史性勝利，之前他走過漫長的通往權力之路。65歲的伊姆蘭·汗將打破巴基斯坦政黨政治的現狀，實現民主轉變。他競選打出反腐敗旗號，迎合民眾，他領導的「巴基斯坦正義運動黨」（PTI）謀求終結數十年來夏立夫和布托家族的主宰。

《每日電訊報》記者維金森認為，在某些方面，伊姆蘭·汗本人就體現了巴基斯坦特有的矛盾和缺乏認同，巴國自1947年成立以來一直受到這種矛盾和缺乏認同的困擾。

維金森本人與伊姆蘭·汗第一次見面是在1990年代的拉合爾。他說，當時巴基斯坦城市的精英正經歷類似中年危機的轉變，即從交際場轉向基本教義派。伊姆蘭·汗本人也明顯做姿態摒棄了西方的「腐朽」以及他的統治階層出身背景，為「民眾」和民族的伊斯蘭自豪感發聲。

《每日電訊報》報導說，伊姆蘭·汗斥責那些穿西裝的巴基斯坦人模仿前殖民主子，但是人們反過來嘲諷伊姆蘭·汗是「笨蛋伊姆蘭」，對伊姆蘭·汗的風流韻事和婚姻極盡嘲諷，例如人們調侃他和猶太金融家之女，英國社交名媛珍美瑪·戈德史密斯（Jemima Goldsmith）的婚姻。

多年來伊姆蘭·汗的政治勢力終於發展壯大，成為巴基斯坦政治中的第三勢力。維金森說，伊姆蘭·汗以其健壯的體魄和魅力及反腐敗口號，最終俘獲了年輕人和中產階級的想像，特別是他作為穆夏拉夫將軍（2008年穆夏拉夫時代終結）的反對者，大大地提高了他的威望。

在2013選舉中，巴基斯坦正義運動黨打破了巴基斯坦兩黨交替執政的格局。伊姆蘭·汗在去年在前總理夏立夫倒台事件中發揮了關鍵作用。不過在他追求權力的道路上，伊姆蘭·汗也受到不少批評，批評者說他並沒有不折不扣地執行自己的理念，而是遷就自己的本能，即對巴基斯坦最糟糕的保守本能做出妥協。

BBC中文網指出，伊姆蘭·汗支持對那些按照巴基斯坦有爭議的褻瀆神明法定罪的人執行死刑，支持立法把巴國的艾哈邁迪耶教徒（Ahmadiyyas）視為異端，所有這些令他的一些支持者不安。另外他從政治功利角度出發，招募了對方陣營的人物為他所用，這些也令他的支持者不滿，指這種倒戈政客的忠誠不可靠，他們代表了他信誓旦旦要推翻的腐敗舊制度和封建秩序。

《每日電訊報》說，在批評者眼中，伊姆蘭·汗似乎成了軍方的工具。前總理夏立夫指稱，伊姆蘭·汗針對他的政治活動與軍方有默契，而且軍方情報官員施加壓力要夏立夫一方的政治候選人轉投伊姆蘭·汗的陣營。夏立夫擔任總理期間一直受到軍方敵意的困擾，因為夏立夫曾批評軍方在阿富汗和克什米爾利用聖戰分子作代理人，軍方對夏立夫與巴基斯坦的宿敵印度採取和解姿態不滿。

分析家預測，無論巴基斯坦選舉結果如何，何人上台掌權，新政府都將是一個受軍方擺佈的弱政府。如果伊姆蘭·汗獲勝，他忠實的粉絲會給他英雄式歡迎，但是他希望成為巴國第一位能夠任期完滿的民選總理的同時，可能就忽視了前任總理遭遇過的各種風險。

(中時 )