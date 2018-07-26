小米三連炮！ 全新小米8、紅米6、小米A2登台

2018年07月26日 03:21 中時 石欣蒨

小米8（6GB／128GB），共鉑銀灰、巴厘藍、流沙金、櫻花粉四色，即日（26日）起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome 24h購物小米旗艦店開賣，8月1日則由中華電信獨家開賣，定價1萬3999元。（小米提供）

紅米6（3GB／32GB；4GB／64GB），共黑、藍、金三色，即日（26日）起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome 24h購物小米旗艦店開賣， 8月6日起於中華電信、遠傳電信及台灣之星開賣，定價3999元及4999元。（小米提供）

小米A2（4GB／64GB），共金、黑、紅三色，7月30日早上10時將在PChome 24h購物小米旗艦店獨家銷售，另小米實體門市亦同步銷售，定價7599元。（小米提供）

小米今日在台灣發出三連炮，一口氣發表了3支全新手機，包括「小米8」、「紅米6」以及24日才熱騰騰在西班牙發表的「小米A2」，一連3支手機的發表，為米粉帶來驚喜之餘，還公布了全新「MI FAMILY米家人」行銷企劃，以品牌熱銷品為概念，設計出「米家人」的各個角色，以後更會推出系列影片，更預告將在8月起打造多場實體體驗活動，再度拉近與米粉的距離。

全新的「小米8」為品牌的8周年手機，擁有小米最頂級的AI變焦雙攝體驗、採高通驍龍845處理器等高規格硬體之餘，特別還搭載了紅外線人臉解鎖功能，就算在全黑的環境中，同樣能進行解鎖，也因此「小米8」多了一道「瀏海」在螢幕上，不過小米貼心的增加了隱藏瀏海的功能，台上市版本為6GB／128GB，即日（26日）起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome 24h購物小米旗艦店開賣，8月1日則由中華電信獨家開賣，定價1萬3999元。

而「紅米6」繼續走高CP值路線，採聯發科Helio P22處理器，訴求為全球首款採用12奈米製程的高性價比入門手機，含AI雙攝後置鏡頭，前置的500萬像素相機支援AI人像模式與AI美顏自拍，同樣能拍出人像景深效果，共推出3GB／32GB及4GB／64GB兩個版本，即日（26日）起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome 24h購物小米旗艦店開賣， 8月6日起於中華電信、遠傳電信及台灣之星開賣，定價3999元及4999元，CP值相對來說相當高。

最後就是剛發表熱騰騰的「小米A2」，去年的「小米A1」為台灣市場導入第一款andoridone手機，受到市場很好的反饋，因此此次再度把「小米A2」帶來台灣，小米台灣總經理李佳峰在發表會上說：「A2是喜歡自拍的人最需要購買的手機。」，前後置鏡頭均配上2000萬AI鏡頭，加上前置鏡頭配有4500k柔光，自拍再不是件難事情，而且除了前天發表的金色款以外，此次台灣市場特別導入了紅色的機型，共金、黑、紅三色、單一規格為4GB／64GB，盒內再多送保護殼，台灣將為全球最早上市的市場，7月30日早上10時將在PChome 24h購物小米旗艦店獨家銷售，另小米實體門市亦同步銷售，定價7599元。

(中時 )