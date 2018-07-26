好市多年賣2500萬片！ 健司餅乾擴大通路

健司堅持以純天然高品質的食材，不添加任何防腐劑及化學添加，讓消費者享受無負擔、安全、安心的優質商品。（吳奕萱攝）

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健司餅乾過去只在好市多實體販售，創下年銷售2500萬片的銷量，目前也打入家樂福、全家便利商店通路。(吳奕萱攝）

現代人工作忙碌，外食族居多，常有一餐沒一餐，當沒時間吃正餐，餅乾就是很好的類正餐選擇，透過一點小創意也能快速吃得飽。台灣真弓通商旗下「健司」三項商品，包括「金黃起司餅乾」、「生奶油千層派」、「南瓜海苔蘇打餅乾」，榮獲iTQi風味絕佳獎章共獲得5顆星的認證，是2018年台灣餅乾類食品廠商中，獲獎星數最多的，也成為餅乾類大贏家，證明台灣食品廠有絕對的能力，用單純的天然食材與製程工法，作出兼具健康與美味的餅乾！

健司總經理黃俊杰表示，這樣的好成績，說明了健司品牌成立20多年來，堅持簡單、單純的食品初衷是正確的，晉升為國際公認的頂級美食。

2018年推出新款「小市家族中元普渡健康組合」，於中元節檔期全新上架，包含天然酵母餅乾、金黃起司餅乾、奶油胚芽餅乾，及牛奶餅乾，主打台製餅乾也有Clean Label潔淨標章，標章理念以食品簡單、安心為訴求，從原料到製程都乾淨、單純，減少不必要的食品添加物，讓食品背後的成份標籤一眼就能看懂的原料，簡單、無添加，一目了然!

本次新款產品，媽媽經邀請百位媽媽來做試吃，總共有116位媽媽給予全部5星的滿分回饋，其中高達87%的媽媽體驗後表示：「天然酵母餅乾，是用純天然小麥製成的，餅乾也不會太鹹，還有淡淡的芝麻香，健康又營養，很適合給小孩當點心吃」，透過實際吃到產品，及看懂包裝成分，媽媽們非常放心的讓孩子吃下肚。健司餅乾過去只在好市多實體販售，創下年銷售2500萬片的銷量，目前也打入家樂福、全家便利商店通路。

(中時 )

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