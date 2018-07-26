癌症蟬聯十大死因榜首36年！手術後進補 食療很重要

雖說醫療科技日新月異，然如何有效根絕「癌症」至今難解。（圖為癌細胞，達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

衛福部今年6月間公布2017年國人十大死因，癌症高居榜首連續36年，去年死亡人數首次突破4.8萬人，人人聞「癌」色變！雖說醫療科技日新月異，然如何有效根絕「癌症」至今難解？要手術或化療都是治療選項，然手術後的食療、運動、患者自身心理因素其實也很重要。

多年來癌友習慣手術後才「進補」的習慣可能要改變了。研究發現，手術前額外補充免疫營養的實驗組，與僅攝取一般營養的對照組相比，癌症患者術後發生感染併發症人數降低1倍！

台灣癌症基金會最新調查發現，有8成5的癌友認同免疫力與營養之關聯性，但是當問到何時該補充營養提升免疫力？超過7成癌友認為手術後才開始，且普遍透過湯品（如；雞湯、魚湯…等）或一般保健食品（如；維他命）來補充療程前後所需營養，更有近9成的癌友認為治療的副作用為造成體重下降、食慾不振的主因。

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，過去大多強調大病後進補，這與多數癌友於治療期間感到食慾不振、體重下降有關。調查也發現，有超過5成的癌友等到出現食慾不振、體重減輕才開始使用癌症療程營養支持的特殊營養品加強營養補充。

罹癌已8年的蔡先生就是一個明顯例子。他自己和身邊的親友都認為出現體重下降、食慾不振的狀況才應開始進行營養補充，也曾經在手術後月花數萬元購買高蛋白粉，單用高蛋白粉進補的結果，卻越補越瘦，體重從罹癌前的70多公斤一路瘦到60公斤，身體也越感虛弱！

根據歐洲臨床營養與代謝學會(ESPEN) 2017年最新公佈的營養指南建議，魚油、精胺酸、核苷酸為構成癌症患者免疫調節的3效營養，癌友除均衡攝取高蛋白、高熱量為營養基礎之外，手術前7天更應加強補充3效免疫營養，強化抗癌免疫力！

(中時電子報)

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