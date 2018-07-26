王建民將在洋基1a開球！其紀錄片登紐約亞美國際影展

《後勁：王建民的故事》。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

紐約洋基隊近日宣布，旅美好手王建民將於本月30日受邀參加洋基小聯盟史坦頓島洋基隊，不但擔任開球嘉賓，還會舉辦簽名會！話說建仔除重返洋基外，其紀錄片《後勁：王建民的故事》也會在屆紐約亞美國際影展播映，建仔本人也會出席在紐約的映後座談。

第41屆紐約亞美國際影展（Asian American International Film Festival）將於7月25日至8月4日舉行，今年焦點影片單元共計5部電影，其中有關台灣投手王建民的紀錄片《後勁：王建民的故事》（Late Life: The Chien-Ming Wang Story）將在7月29日放映。

王建民本人及導演陳惟揚、製片楊明燊都將出席在紐約的映後座談，暢談本片拍攝心路及王建民在傷後重返大聯盟的奮鬥歷程。該片5月在洛杉磯亞太影展首映時受到觀眾熱烈歡迎，獲得觀眾票選最佳國際紀錄片，預計今年底在台灣正式上映。

《伊菲基妮亞之夜》劇照。（來源：亞美影展官網）

該影展亦以獨立短片單元見長，今年也將放映5部台灣自製及跨國合製短片，包括許承傑入圍學生奧斯卡獎的《孤味》、楊詠亘台北電影獎最佳動畫片《關於他的故事》、推理鬼才導演文二北投的奇幻驚悚片《伊菲基妮亞之夜》，及黃仲薇講述追尋夢想旅程的《午夜遊樂園》。另外還有應亮獲高雄市電影館「高雄拍」獎助計畫及公視資助的《媽媽的口供》，改編導演在台灣與岳父母團聚的自身經歷，其長片版本《自由行》甫入選今年盧卡諾影展競賽單元。

紐約亞美國際影展是全美第一個也是歷史最悠久的亞洲影展，特別關注亞裔及美籍亞裔人士製作的獨立電影。本屆影展將在紐約亞洲協會及東村電影院放映來自世界各國的23部長片及60部短片，台灣電影由中華民國文化部、駐紐約辦事處台北文化中心贊助播映，活動詳情請上影展網頁查詢。

(中時電子報)

《關於他的故事》劇照。（來源：亞美影展官網）

紐約亞美國際影展

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