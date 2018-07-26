炎炎夏日怎開胃？ 八里蜜雪梨透心涼

2018年07月26日 06:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，今年台灣夏天屢屢飆高溫，面對炎熱酷暑要怎開胃呢？新北市八里區的蜜雪梨今年開始上市囉!蜜雪梨吃起來又甜又脆又多汁，最適合在炎炎夏日，享受透心涼的甜脆聖品—蜜雪梨!這裡教您享用蜜雪梨的訣竅，一定要記住當你從冰箱取出後，要趕緊趁著蜜雪梨冒出晶瑩的汗珠之前，大快朵頤這冰冰涼涼、又甜又脆的八里蜜雪梨，相信這透心涼的滋味，是你盛夏不能錯過體驗！

八里區「龍源農場」場長周清章是家中第8代農人，從小就在田裡長大，從農至今已約60年，年輕時主要種植竹筍、水稻，後來在親戚的推薦之下，開始改種蜜雪梨，蜜雪梨就像是周清章的孩子一樣，前前後後總共培養了近26年才有現今成果，開始種植蜜雪梨初期，時常搭火車南下跟中南部的農民學習種植蜜雪梨技術，用實驗精神在不斷嘗試各種品種以及改善管理方式下，配合在地土壤環境特性，終於找到了編號『4029』的蜜雪梨。

克服生產技術後，銷售也是另一門大學問，周清章的女兒周雅雯因不捨父母親兩人辛苦工作，決定回家幫忙果園工作。除了園區栽培管理外，也積極為自家果園開發多元行銷通路，不過目前因家中人力有限，蜜雪梨果園主要是以開放採果及直接宅配兩種方式為主。

周雅雯表示，蜜雪梨採收期適逢暑假期間，很適合家庭或是朋友、情侶們一起來體驗採果的樂趣，同時享受大自然的陽光沐浴和蜜雪梨特有的蘋果香氣，透過農場採果體驗，現採現吃當地的新鮮蜜雪梨，用這個方式可以教育孩子地產地銷、減少碳足跡，愛護地球的理念，是一個很適合家庭旅遊的好去處。

農業局表示，新北市梨產業主要集中在淡水、三芝、八里等地區，新北市輔導農民以友善方式栽培，實踐安全期採收及輔導農民申請相關驗證。今年預計7月底到8月初是八里蜜雪梨盛產季節，整個採收期程約20-25天。

(中時電子報)