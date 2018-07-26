7月26日三大報頭版要聞

2018年07月26日 07:10 中時電子報 綜合報導

@中國時報

行政院長賴清德在台南市長任內最重視的台南鐵路地下化工程，6年來屢遇抗爭，現更驚傳住在用地徵收區旁的65歲「被拆遷戶」曾姓婦人，疑因憂心工程危及自家房子而「間接受害」，20日喝清潔劑自殺身亡，台南市政府第一時間澄清曾婦非拆遷戶，自殺與南鐵案無關，但家屬透露，曾婦生前憂心房子被拆，曾吐露輕生念頭，可能為此鬱鬱寡歡，走上絕路。

美國聯邦核能規範委員會昨日證實，南卡羅萊納州西屋公司核能發電用核燃料棒生產廠鋼筋水泥地板破洞，導致放射性鈾外洩，不過南卡公共衛生官員表示，外洩的核幅射物質不致對水資源的供應構成威脅。但放射性鈾已汙染廠區下方土壤，其程度約為一般土壤環境中鈾含量的1300倍。

東亞青運被迫停辦，蔡總統昨發表談話指出，這是台中的國際體育盛會，這件事無關藍綠，一切是為了體育、為了台中、為了台灣。很多選手一生只有這一次機會，他們的權利不該被剝奪，「我們會根據合約，據理力爭，申復到底」。

台南市前議員唐儀靜因先前車禍撞死人的官司被法院判處緩刑4年，並交付「保護管束」至2019年9月，6月唐儀靜向法院爭取免除執行並獲准，隨即於7月初被民進黨以「徵召」方式取得提名資格。立院國民黨團書記長曾銘宗質疑，台南高分院是否配合政治操作而刻意放水、包庇？司法院應予釐清，監察院更有必要介入調查。

@旺報

美國參眾兩院23日完成《國防授權法》的最後版本，美國國會在國會意見中指出，美國國防部應推動美台軍演，原先參院版鼓勵美軍適當參與台灣漢光演習部分，未列在最後版本。

25日是大陸向全球44間航空公司，要求更改台灣國籍標示名稱的最後期限，趕在最後一刻，包括三家美籍航空公司與港籍航空公司，昨日全把「台灣」自官網拿下，而原本越南航空中文網頁還有「台北（TPE）,台灣」，但昨晚也改為只標城市名。

面對歐盟、中國等國抱團反制美國保護主義，美國總統川普似乎老神在在，甚至出手更狠，他宣布將砸重金120億美元，補助農民渡過這一波關稅反報復的貿易戰難關。專家解讀，這種大手筆補貼不僅前所未有，更凸顯川普此舉必定鐵了心，不惜將貿易戰搞大，與世界各國為敵。

美國總統川普不顧一切，毅然決然要進行高關稅報復行動，已在全球掀起軒然大波，更挑起多國的貿易敏感神經，其中金磚五國都是這一波貿易戰受創的國家。由於美國步步進逼，已讓金磚國家有機會更加抱團合作，共同聯手對抗川普的保護主義。

@工商時報

晶圓代工二哥聯電昨（25）日召開法說會，第二季合併營收388.52億元創下歷史新高，歸屬母公司稅後淨利36.59億元，改寫2015年第三季以來的12季度新高，每股淨利0.3元。

自中美兩國對價值340億美元的商品徵稅互祭高關稅後，中美高層至今仍未進一步磋商，市場對下一波直攻科技及能源核心、價值160億美元的關稅清單何時公布，均保持高度警戒。香港南華早報昨（25）日引述消息指出，美國貿易代表署於24、25日召開兩天聽證會，第一天就有不少美國產業界人士強烈反對，聽證會上的氣氛劍拔弩張，兩方立場壁壘分明。

高達440億美元的天價收購案：美國晶片巨頭高通收購恩智浦半導體的交易能否過了中方這一關？至昨晚仍撲朔迷離。今（26）天中午是該交易案通過的最後截止時間，因結局難料，昨日市場謹慎以對，美股盤前恩智浦下跌逾5％，高通跌1.1％。

華爾街日報報導，蘋果iPhone背面刻著「加州蘋果公司設計，在大陸組裝」，凸顯其成功的重要因素，也意味著蘋果在不斷升溫的美中貿易大戰中，陷入腹背受敵處境。

(中時電子報)