台中暗夜惡火延燒6戶 多輛名車付之一炬

2018年07月26日 07:12 中時 馮惠宜

南區台中路連棟鐵皮屋凌晨1點多發生火警，現場烈焰衝天。（馮惠宜翻攝）

其中一間汽車出租行店內停放多輛名車都遭到無情火勢燒毀。（馮惠宜攝）

其中一間汽車出租行店內停放多輛名車都遭到無情火勢燒毀。（馮惠宜攝）

台中市南區台中路27日凌晨1點多發生商店街火警，火勢延燒6戶，其中一戶名車租車行損失慘重，多輛名車遭燒毀，緊鄰一旁的大樓一度有住戶受困高樓，警消到場佈水線、滅火，也出動雲梯車將人救下，火勢在3點58分撲滅，有4人受到輕微嗆傷送醫，起火原因還待火調人員調查釐清。

這場台中路商店街火警發生在凌晨時分，火勢疑似從台中路一家租車行開始延燒，一共連燒5戶鐵皮屋及1間RC結構廠房，火勢猛烈還不斷傳出爆炸聲響，烈燄衝天，為協助滅火，台電人員到場斷電，緊鄰一旁大樓8、9樓有住戶在陽台等待救援，幸消防隊到場以雲梯車將受困民眾救下化解危機。

而租車行火警發生時裡面停放多輛進口名車，包括野馬1台、賓士2台、BMW2台、奧迪1台LEXUS1台、Mini Cooper等租用車，員工接獲通知到場只能將停在騎樓外的幾輛出租車緊急駛離，店內停放名車已因火勢猛烈無法入內搶救，只能站在馬路上眼睜睜看著大火將車吞噬。

台中市消防局第七大隊表示，起火原因疑似汽車起火，並波及到周圍建築物，火勢在凌晨3時07分獲得控制，3點58分撲滅，一共出動27輛車、87名人員搶救。有4人因輕微嗆傷送醫幸都無生命危險，火勢延燒6戶，計有8輛汽車、3輛機車遭燒毀，初估財損約600萬元。

(中時 )