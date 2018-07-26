涉圖利廠商傾倒廢棄物 新竹新豐鄉長徐茂淦收押

2018年07月26日 08:05 中時 徐養齡

新豐鄉公所清潔隊24日傳出技工涉嫌放任環保工程業者到新豐掩埋場傾倒營建廢棄物，案情深夜出現巨大轉折，跡證指向新豐鄉長徐茂淦涉居中圖利，指示公所人員放行傾倒，不法獲利高達300餘萬，檢方漏夜偵訊後聲押獲准。

廉政署25日約詢徐茂淦，徐自願到案並向檢察官說明，但全盤否認涉案；檢方查出徐茂淦曾委託業者無償拆除其老宅，並將拆除老宅的廢棄物加以丟棄於掩埋場，「圖自己的利占一大部分」，認為徐涉嫌重大，逮捕後向法院聲押，法官漏夜開庭，裁定收押。

新竹地檢署日前指揮廉政署追查新豐鄉公所清潔隊林姓技工，涉嫌與盧姓廢棄物傾倒業者串通，趁清明節期間偷偷放業者到新豐掩埋場倒廢土，事後收取千元到萬元不等的紅包，竹檢24日將2嫌逮捕，向法院聲押獲准。

檢方調查，林姓技工在新豐鄉公所任職，負責清潔隊勤務排班、掩埋場輪值班表排班窗裡資源回收工作；盧男則是某公司實際負責人，處理相關廢棄物。

林、盧2嫌明知營建事業廢棄物或營建混和廢棄物，應送到合法場所處理，並加以分類，絕不可任意棄置。盧竟在未取得主管機關許可文件下，於今年4月間，以內神通外鬼方式，多次由林男指揮場內人員放行，讓盧男將營建廢棄物送進新豐掩埋場掩埋處理。

新竹縣因未建無焚化爐，垃圾掩埋、堆積情形成為難解課題，如今卻發生鄉長及清潔人員涉嫌圖利特定業者，放任傾倒行為的醜聞，使原本就令縣民怨聲載道的垃圾問題，更顯得雪上加霜。

(中時 )