徐國勇喊提高見警率 羅友志：笨到天邊的政策 別拗了！

2018年07月26日 08:13 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

新任內政部長徐國勇多次喊話要提高「見警率」、降低犯罪率，引發許多基層員警不滿。名嘴羅友志直言，「提高見警率」本來就是一個笨到天邊的政策，不要再拗了！

徐國勇上任後強調提升見警率，改善治安，臉書「靠北警察」日前有基層留言批「幹話」、「草包」。徐國勇昨指出，講這些話的人不懂他意思，他是要把低效、無效的勤務減少，提高有效的見警率，不否認短期內會增加警察工作量，他反嗆不應用情緒化字眼批評，「這對國家施政沒幫助」。

對此，羅友志在臉書發文指出，「提高見警率」就是一個笨到天邊的政策，不要再拗了！羅說之前有一個笨蛋做過了，余政憲的「犯罪零成長」，他說當時看到這個政策很傻眼，並表示「人口在增長，犯罪人口也會增長，怎麼可能零成長」。羅說當時的構想，就是「瞬間提高見警率，嚇阻犯罪」，希望如何如何讓警察大量犯罪預防，結果上有政策，下有對策，「讓犯罪零成長最好、最快的方法，就是沒有犯罪」，也就是「吃案」。

羅友志說經歷過那個時期的老警察應該還記得，每個人值班時候做案吃案的數量，大到自己都懷疑「我當警察是要幹嘛的？」羅說後來李逸洋又搞一個「靖紀專案」，把警察當東廠太監，自己搞自己人，兩個部長過後，讓警政工作倒退20年。「現在民進黨執政，你還來？」羅友志說有些警察在2016年的時候就已經告訴他「又要提高見警率了」羅怒轟「去問問基層員警，治安怎麼做，不是嗆他們，誰最了解治安？你認為是官？笨蛋！」

(中時電子報)