台北》北市選舉3荒謬現象 人渣文本：X夭咧 是有多媽寶

現任市長柯文哲（中），對戰國民黨台北市長參選人丁守中（右），以及民進黨的姚文智(左)。（合成圖／本報資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

民進黨宣布與台北市長柯文哲分手，2018年台北市長選舉被視為「三足鼎立」，但媒體最新民調顯示，柯文哲民調以40%大幅領先國民黨丁守中30%、民進黨姚文智11%。「人渣文本」周偉航點破北市選舉3怪異現象，忍不住酸「X夭咧，是有多媽寶」

國民黨台北市長參選人丁守中由於新聞曝光度較低，被戲稱為「佛系參選人」，藍營急得跳腳，退此丁則表示會採取更有攻勢的戰法；而民進黨台北市長參選人姚文智曾誓言「民調第三就退出政壇」，但自提名以來，民調一直敬陪末座；現任台北市長柯文哲則民調穩定，位居上風。

人渣文本在臉書發文表示，覺得現在台北市長選舉有三個荒謬現象，分別是1.國民黨人怪罪民進黨人太弱，沒辦法把柯打爆，也吸不走柯的票。2.民進黨人怪罪國民黨人太弱，沒辦法把柯打爆，票還外流給柯。3.國民黨和民進黨人都跑去怪罪柯文哲的支持者，說為什麼你們不去把另一邊的邪惡政黨打爆，反而一直在打我們。

對此，人渣文本批，「X夭咧，是有多媽寶，都幾歲了，什麼時候要先檢討自己。」，網友紛紛留言附和，「不是只有北市選舉啦，藍綠本來就這副德性」、「我只能說這一屆選舉好無聊」、「曬貓照被X到月球也是國民黨害的啦」、「更搞笑的是不酸柯不打柯的一定是柯粉，搞得好像都不能只是單純美好的嘲笑藍綠了呢」、「一個說台北市民都是丁丁，另一個抱著貓就能得罪廣大貓奴，根本不用別人打就先自爆了」

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

徐國勇喊提高見警率 羅友志：笨… 曹長青又出驚人之語 柯P臉書粉絲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。