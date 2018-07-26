台北》北市選舉3荒謬現象 人渣文本：X夭咧 是有多媽寶

2018年07月26日 08:14 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

民進黨宣布與台北市長柯文哲分手，2018年台北市長選舉被視為「三足鼎立」，但媒體最新民調顯示，柯文哲民調以40%大幅領先國民黨丁守中30%、民進黨姚文智11%。「人渣文本」周偉航點破北市選舉3怪異現象，忍不住酸「X夭咧，是有多媽寶」

國民黨台北市長參選人丁守中由於新聞曝光度較低，被戲稱為「佛系參選人」，藍營急得跳腳，退此丁則表示會採取更有攻勢的戰法；而民進黨台北市長參選人姚文智曾誓言「民調第三就退出政壇」，但自提名以來，民調一直敬陪末座；現任台北市長柯文哲則民調穩定，位居上風。

人渣文本在臉書發文表示，覺得現在台北市長選舉有三個荒謬現象，分別是1.國民黨人怪罪民進黨人太弱，沒辦法把柯打爆，也吸不走柯的票。2.民進黨人怪罪國民黨人太弱，沒辦法把柯打爆，票還外流給柯。3.國民黨和民進黨人都跑去怪罪柯文哲的支持者，說為什麼你們不去把另一邊的邪惡政黨打爆，反而一直在打我們。

對此，人渣文本批，「X夭咧，是有多媽寶，都幾歲了，什麼時候要先檢討自己。」，網友紛紛留言附和，「不是只有北市選舉啦，藍綠本來就這副德性」、「我只能說這一屆選舉好無聊」、「曬貓照被X到月球也是國民黨害的啦」、「更搞笑的是不酸柯不打柯的一定是柯粉，搞得好像都不能只是單純美好的嘲笑藍綠了呢」、「一個說台北市民都是丁丁，另一個抱著貓就能得罪廣大貓奴，根本不用別人打就先自爆了」

(中時電子報)