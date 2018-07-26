怕不能再婚？小牛富少取消冥婚 表弟憶亡姊批：從沒來上過香

飆速害2命的小牛富少游瀚甯，曾傳出要與劉姓女友冥婚，如今劉女方家屬爆料，因游男父母擔心不能再婚而取消。（中時資料照）

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中時電子報

24歲富少游瀚甯7月6日凌晨五時許，開藍寶堅尼超跑在台北市自強隧道飆速害死2命，原本說要與劉姓女友冥婚，如今女方家屬爆料，對方又改口說不妥，劉女的表弟26日凌晨也寫了長達1561個字的文章痛批：「游先生…你曾到口口聲聲最愛的人的牌位前上過香了嗎？你要我如何理解你的真愛？」。

劉女的表弟在臉書發文痛批，小牛富少游瀚甯不曾到女友的牌位上過香，質疑他對表姊的真愛。（圖／翻攝Instagram）

劉女的表弟在臉書說：「游先生，我要怎麼去原諒你所做的一切和你直到今日的不所為？既使姊姊不在了，我仍相信，她已在天國原諒你了，她是那麼的善良，她不會希望我帶著仇恨一輩子。」

他難過的說：「直到今日，你曾到口口聲聲最愛的人的牌位前上過香了嗎？你要我如何理解你的真愛？亦或口頭上搏取人同情的愛。我一個這麼開朗這麼善良的姊姊，你為什麼車要開這麼快？為什麼要讓她從我們身邊永遠離開？直到現在我還是把姊姊當作出了趟遠門，我還沒辦法去想像沒有她的未來.....」。

游瀚甯事發後，曾坐輪椅出席被他撞死的張姓工人安息禮拜，還多次對外發布新聞稿，也傳出他向父母親：「請幫我完成和小兔（劉女）的結婚心願」，游家因此向劉女雙親提出「冥婚」。

不過，據《TVBS》報導，死者劉女的表弟控訴，車禍後2天男方家屬就提出希望能夠冥婚，家人本來想好好討論時，沒想到隔幾天對方又說想取消冥婚的決定，因為擔心游瀚甯無法再婚，也怕冥婚會讓劉女無法好好離開。

他還說，這件事游瀚甯應該要自己提出來，可是游男至今不曾到表姊的靈堂捻香，甚至也沒跟劉家人聯絡，連發聲明稿也都沒跟女方家人討論。

(中時電子報)

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