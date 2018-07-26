台灣觀光下半年更慘 業者：含淚拋售百輛遊覽車苦撐

蔡政府上台後，多輛陸客團遊覽車停靠的盛況已不復見。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

蔡政府上台2年後，台灣觀光產業一路慘跌，看不到止跌回升的前景。遊覽車業教父江其興表示，2年來他已賣掉百輛巴士，公司規模縮減三分之二。他預估，下半年狀況更雪上加霜，7月軍公教年改衝擊已浮現，選舉前3個月又卡到避開選舉招待的問題，都將使觀光產業從寒冬正式步入酷冬。

中評社報導，高雄市遊覽車公會名譽理事長、金喜旅行社董事長江其興手上曾有百餘輛遊覽車，是南台灣業界教父級人物，但2016年陸客來台銳減後，126輛遊覽車已處理只剩20輛，公司規模大減3分之2，而中南部像他減縮公司編制的業者不少，大家都「死要面子撐著」，經營得很辛苦。

江其興批評政府，中國大陸的崛起與強盛已獲世界肯定，難道不能持平看待兩岸關係嗎？他指出，馬英九卸任時一年有418萬人次陸客來台，造就台灣觀光奇蹟，當時全台灣的飯店、餐飲服務、百貨夜市及恆春半島旅遊消費都是一片欣欣向榮。

台灣經濟有活水，才會有人想投資，創造更多的工作機會。但2016年之後兩岸關係風雲變色，很多人當初投資的錢都被卡住了，現在的台灣觀光業已成「墜崖式」下降。

江其興觀察，7月年改上路外加11月底選舉，都會衝擊下半年觀光旅遊市場，他看壞下半年旅遊氛圍，也認為台灣觀光已正式從「寒冬」轉向「酷冬」。

(中時電子報)

文章來源：兩年含淚拋百部大巴　江其興：觀光業如墜崖

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