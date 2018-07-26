曹長青又出驚人之語 柯P臉書粉絲僅3千一半印度人

2018年07月26日 09:14 中時電子報 邱文秀

曹長青說「柯文哲可能長的黑，印度人都喜歡他!」(截圖自Youtube)

柯文哲粉絲團按讚人數破180萬。(截圖自臉書)

總以正義之士自居的曹長青，去年上政論節目《政經看民視》談端午節由來語出驚人，他表示，屈原投河是因為怕秦始皇焚書坑儒。23日曹長青再上政經，又發驚人之語，表示台北市長柯文哲粉絲團點讚是3千多人，其中1600人來自印度，曹長青說「柯文哲可能長的黑，印度人都喜歡他!」但柯文哲臉書粉絲頁按讚人數實際上已破180萬人。

「兩岸大罪人」曹長青，去年上政論節目《政經看民視》談端午節由來，他表示，屈原投河是因為怕秦始皇焚書坑儒。但屈原跳河時秦始皇根本還沒出生，屈原成了「時空旅人」。

曹長青23日又上《政經看民視》發出驚人之語，他表示，北市綠營民調低迷不可信，這麼多次選舉他就沒看過綠營一開始民調是高的，最後還不是贏了。又說尤其是台北市長柯文哲非常擅於操縱網路，他說看到去年9月份《上報》一篇報導，柯文哲粉絲團是3000多人，其中有1600人是印度人，曹長青說「柯文哲可能長的黑，印度人都喜歡他!」

曹長青並說，還有來自巴基斯坦、孟加拉、越南的，那不都假的嗎?曹長青也說國民黨羅智強跟柯文哲比賽造假，他說羅智強粉絲比柯文哲更多，共45萬人，結果一半都來自東南亞其他國家，還有來自尼加拉瓜的。他說「可能那些尼加拉瓜的人覺得羅智強喜歡吃台灣地瓜紅薯什麼的，所以給他投票。」

但實際到台北市長柯文哲粉絲頁一看，柯文哲目前粉絲數已破180萬人，羅智強按讚粉絲數也有93萬人，跟曹長青所說的並不一致。

曹長青曾遭台北市政府揭露竟然以外國人身分在民視《政經看民視》打黑工，沒想到主張台獨的曹長青，竟稱自己是中華民國國民，而民視市場派、味王董事長陳清福說過，曹一小時的鐘點費是2萬元，4周即50萬元進帳。

(中時電子報)