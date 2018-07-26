通訊軟體約面交 毒蟲遭逮

2018年07月26日 09:22 中時 呂筱蟬

警方查獲楊姓男子販毒身上並持有毒品。(警方提供)

桃園市34楊姓男子日前遭社區鄰居檢舉，稱其住處出入複雜疑有從事不法情事，大園警方獲報後深入追查，並透過通訊軟體與楊男聊天，確認其有販毒情事。員警昨日下午佯裝買家約楊男面交，俟其拿出毒品時，立即表明警察身分將其逮捕，並查扣1包安非他命(18.25公克)，全案依毒品罪送辦。

大園派出所所長邱弘達表示，楊男居住於轄內一處社區大樓，但因他住處出入複雜，鄰居覺得有異狀試著與其攀談，卻不經意發現楊男的手機聊天內容疑似有毒品交易的訊息，於是向警方檢舉。

警方獲報後深入追查，得知楊男平時販毒所使用的通訊軟體帳號，經加入好友聊天探詢，確認其有在販賣毒品，員警於是佯裝買家約楊男面交，待他拿出毒品後立即表明警察身分將他逮捕，楊男坦承犯案，警詢後除依違反毒品危害防制條例將他移送桃園地檢署偵辦外，並持續追查毒品的來源及去向。

警方說，近年新興毒品氾濫，混合式毒品的原料取得以及加工相對容易，且經常隱身在一般的社區大樓，因此為避免暑假期間青少年涉足不當場所，在不知情的情況下接觸到毒品，警方持續加強執行安居緝毒專案，與社區及校園等單位建立聯絡網、交換情資，也呼籲民眾如有發現可疑情事，踴躍提供線索給警方查緝，以遏止毒品危害。

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(中時 )