台灣珠寶設計師揚名國際 趙心綺奪獎、溫婉心攜手大品牌

LVMH集團太子妃Natalia Vidianova 配戴台灣珠寶設計師溫婉心的作品出席晚宴。（Chara Wen提供）

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台灣珠寶設計師溫婉心的作品孔雀羽毛耳環。（Chara Wen提供）
珠寶設計師溫婉心Chara Wen珠寶形象照，邀名模Anna Andres入鏡代言。（Chara Wen提供）
台灣珠寶設計師趙心綺的珠寶作品《牡丹》胸針，贏得倫敦「大師傑作獎」的肯定。（CINDY CHAO提供）
台灣珠寶設計師趙心綺的珠寶作品《牡丹》胸針，贏得倫敦「大師傑作獎」的肯定。（CINDY CHAO提供）

台灣珠寶設計師揚名國際，趙心綺（Cindy Chao）日前在倫敦大師傑作展（Masterpiece London）發表新作品，並以一件《牡丹》胸針拿下「大師傑作獎」。另一位珠寶設計師溫婉心（Chara Wen）則與LVMH集團太子妃Natalia Vidianova攜手做公益，配戴Chara Wen珠寶出席時尚晚宴。

趙心綺日前在倫敦大師傑作展獲獎的作品《牡丹》胸計，耗時八年才完成，為私人收藏家委託訂製，以當代傑出精湛工藝贏得評審的一致好評，同時也奠定品牌在藝術與珠寶工藝的地位。

珠寶設計師溫婉心的珠寶品牌Chara Wen去年捐出一只20.33克拉心型碧璽鑽石「愛的禮物」戒指義賣，所得全數捐贈慈善機構，因而獲得LVMH集團太子妃Natalia Vidianova的認同與青睞。日前巴黎高訂時裝周期間，Natalia Vidianova特別配戴「愛的禮物」系列珠寶出席時尚派對，以行動支持溫婉心的善舉。

世界烏克蘭小姐兼超模Anna Andres也力挺Chara Wen珠寶，穿上了英國哈利王子準王妃梅根即將穿上的婚紗品牌「Ralph & Russo」禮服，應邀拍攝Chara Wen新一季作品的形象照。

(中時 )

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