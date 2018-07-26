福岡警匪飛車追逐 英勇計程車司機以車擋路逮捕嫌犯

2018年07月26日 09:34 中時 黃菁菁

日本九州福岡市市中心25日發生警匪飛車追逐事件，一輛在等紅燈的贓車因拒絕警官臨檢而開車暴衝逃逸，警車追了約2公里後，1名英勇的計程車司機用車堵住贓車的去路，警方才將嫌犯拘捕到案。嫌犯的車追撞了6部車，造成4名男女輕傷，若計程車沒有以車擋路，恐怕會釀成更大的慘禍。

《朝日新聞》報導，福岡縣中央警署指出，25日中午12時50分左右，在福岡市中央區白金1丁目的十字路口發現這輛贓車，35歲的男警官準備攔車臨檢時，嫌犯突然猛加油門地暴衝逃逸。

該車在直行車道上突然右轉，以約40公里的時速往天神地區方向逃，還邊按喇叭，邊進入單向只有1線車道的天神西通(路)後，接連追撞前方的車輛前進。當時一輛計程車的司機查覺到後方狀況不對，故意用車擋住車道，嫌犯的車撞上計程車後被迫停下來。

警官隨即將贓車的駕駛、無業且沒有固定住處的27歲嫌犯今井和希，以妨礙公務罪嫌的現行犯逮補。今井當時開的車25日中午12時40分左右在中央區被偷，車主報警後，警方派巡邏車追查，故也將調查今井是否涉嫌竊盗。

協助警方攔截贓車的69歲計程車司機表示，當時看到後面有1輛車邊追撞其他車邊往前開，心想前方的人行道有很多人，不能讓該車繼續暴衝，才故意把車開到車道的中央堵住他的去路。該嫌犯的車追撞計程車右後部後㚵於停下來，所幸計程車司機的身體並無大礙。

(中時 )