賴清德南下視察動用上百警力 警怒：拍馬屁

行政院長賴清德22日到嘉義市了解汙水下水道工程進度。（資料照，呂妍庭攝）

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中時電子報
/綜合報導

內政部長徐國勇提出增加「見警率」，引起基層員警砲轟「草包」，而行政院長賴清德22日南下嘉義視察汙水下水道工程進度，有警察在網上發文，當天無接獲陳抗情資，分局長卻動用上百警力，怒批暑假帶小孩出去玩時間，都浪費給分局長「拍馬屁」。

一名警員到臉書專頁「靠北警察」上匿名發文，怒問嘉義某分局 「什麼叫浪費警力！」，指出22日賴清德南下嘉義視察，當天無接到陳抗情資，當時賴清德也要求別派太多警力，只要一台前導車。警員控，警局長卻為了自己官位「大撒警力」，怕被院長發現還要求路口警力穿上便服外套，腰上背著槍和無線電，站在路口。

警員氣憤表示，「一個沒情資的勤務可以派到上百人，那如果遇到有陳抗的英文女士，不就要叫保一四五都來支援了？」警員批分局長拍馬屁，讓基層警犧牲暑假陪伴家人時間，「反正警力又不用錢，別人的小孩死不完！」

警員更表示，亂派警力正好順應了內政部長徐國勇的政策，提高見警率，痛罵「血尿警察，指日可待。」警員也無奈寫道，距離選舉越來越近，特勤也越來越多，無奈地自嘲「鴿子們，你們準備好站好站滿，停好停滿了嗎？」

(中時電子報)

賴清德南下嘉義視察，分局長動用上百警力引起基層警不滿。(翻攝靠北警察)

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