不爽年改 全台鬧選務人員荒 網：工具人覺醒

2018年07月26日 09:48 中時電子報 戴安瑋

年底九合一選舉，各縣市都出現選務人員荒，有縣市表示，有公務人員一聽到要支援選務，認為政府年改，對公務人員不仁，以致參與意願降低。對此，網友紛留言，「可開放大學生打工」、「超難賺，去過一次就不想去了」也有網友說，「工具人覺醒！唾棄背信棄義的政客」。

《聯合報》今報導，受公教人員年金改革影響，年底九合一選舉，各縣市出現選務人員荒，彰化縣選務人員表示，今年選舉還有公投，選務人員不好找，6月招募到現在，需要3500多人，只有1千多人報名。台南則是需要1萬4千多人，還差2成；高雄市需要2萬多人，尚未找到足額人力。

至於台中需要1萬4千多人，只招募到一半；彰化、南投也都缺2千多人。有學校老師說，今年光選舉票至少3張，加上公投票至少5張，選務工作負擔大。且年滿18歲可公投，年滿20歲才能選舉，選務複雜。另，苗栗縣選委會表示，有公教人員不滿年改，認為「政府對我不仁」，參與意願低。

網友紛留言表示，「不是什麼事都非公務人員不可的，除主要人員外，其他人員可開放大專生打工」、「找覺青擔任選務人員，不擔心會有意外嗎？」、「超難賺，去過一次就不想去了」、「找公務人員，如果數錯票或有違法情事，就可以堂而皇之懲處，較具有公信力哦」。

也有網友說，「一般公民也可以擔任選務工作人員，領一樣多。不要事事都說公務人員怎樣怎樣。請查清楚再說」、「用大腸花們啦，熱情、省錢也不會輸的太難看(至少廢票一定很多」、「工具人覺醒！唾棄背信棄義的政客！」。

(中時電子報)