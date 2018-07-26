紀政稱台灣可自辦國際賽？挨轟「腦殘的羚羊」

紀政發起2020東奧台灣正名公投。圖為日前高雄市議會議長康裕成（左）與紀政在高雄呼籲公投正名。（資料照/中央社）

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
前奧運國手紀政表示，對於東亞青運主辦權遭取消，深感痛心。（資料照／中央社記者陳朝福攝）

原定由台中市主辦的「2019東亞青年運動會」，因「2020東京奧運正名公投」，主辦權遭取消。這項公投連署的發起人之一紀政聲稱，台灣可以自己辦很多國際性賽會，只要任何地方政府願意支持，台灣少不了辦運動會的機會。不過這樣的說法讓許多人無法苟同，網友甚至痛批是「腦殘的羚羊」！

名嘴謝寒冰在臉書痛批「其實紀政最讓我訝異的，是當被質疑是否會扼殺年輕選手國際競賽機會時，她竟說，台灣可以自己舉辦國際邀請賽…政治利益真的可以扭曲一個人的良心啊！」謝寒冰說，紀政現在的心態，擺明就是「老娘已經爽過了，年輕人被封殺，干我屁事！」

紀政稱台灣可自辦國際賽 謝寒冰轟：扭曲良心啊！(翻攝自謝寒冰臉書)
台中市東亞青運主辦權遭取消，東京奧運正名公投提案人紀政（前左2）與台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（前左）等人25日在立法院舉行記者會，表達立場。(資料照/中央社記者孫仲達攝 107年7月25日)

對於昔日的「台灣之光」、第一位在國際田徑賽事短跑中獲獎的亞洲女子，發起公投斷送台灣選手參賽機會，許多網友大表不滿，紛紛留言「別人孩子死不完」、「老到失智了嗎？」、「失德、失守，完全是機關算盡的賊精」、「對紀政非常的失望」。

還有人說「讓她去爭取，看看能不能爭取得到」、「台灣各縣市馬上獨立，然後就可以舉辦有十多個國家參加的運動會」、「直接公投獨立不是更好？」、「這樣牠才能當永遠的趕羚羊」、「飛躍的趕羚羊啦」、「腦殘的羚羊認為自ㄏㄞ比較爽」、「又一個吃菓子砍樹頭的」。

(中時電子報)

東亞青運沒了！台灣體育界怒：饒了無辜運動員

文章來源：謝寒冰臉書

不爽年改 全台鬧選務人員荒 網：… 「大暑」熱呼呼！這招療癒開胃健…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。