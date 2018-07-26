紀政稱台灣可自辦國際賽？挨轟「腦殘的羚羊」

2018年07月26日 10:07 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

前奧運國手紀政表示，對於東亞青運主辦權遭取消，深感痛心。（資料照／中央社記者陳朝福攝）

原定由台中市主辦的「2019東亞青年運動會」，因「2020東京奧運正名公投」，主辦權遭取消。這項公投連署的發起人之一紀政聲稱，台灣可以自己辦很多國際性賽會，只要任何地方政府願意支持，台灣少不了辦運動會的機會。不過這樣的說法讓許多人無法苟同，網友甚至痛批是「腦殘的羚羊」！

名嘴謝寒冰在臉書痛批「其實紀政最讓我訝異的，是當被質疑是否會扼殺年輕選手國際競賽機會時，她竟說，台灣可以自己舉辦國際邀請賽…政治利益真的可以扭曲一個人的良心啊！」謝寒冰說，紀政現在的心態，擺明就是「老娘已經爽過了，年輕人被封殺，干我屁事！」

紀政稱台灣可自辦國際賽 謝寒冰轟：扭曲良心啊！(翻攝自謝寒冰臉書)

台中市東亞青運主辦權遭取消，東京奧運正名公投提案人紀政（前左2）與台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（前左）等人25日在立法院舉行記者會，表達立場。(資料照/中央社記者孫仲達攝 107年7月25日)

對於昔日的「台灣之光」、第一位在國際田徑賽事短跑中獲獎的亞洲女子，發起公投斷送台灣選手參賽機會，許多網友大表不滿，紛紛留言「別人孩子死不完」、「老到失智了嗎？」、「失德、失守，完全是機關算盡的賊精」、「對紀政非常的失望」。

還有人說「讓她去爭取，看看能不能爭取得到」、「台灣各縣市馬上獨立，然後就可以舉辦有十多個國家參加的運動會」、「直接公投獨立不是更好？」、「這樣牠才能當永遠的趕羚羊」、「飛躍的趕羚羊啦」、「腦殘的羚羊認為自ㄏㄞ比較爽」、「又一個吃菓子砍樹頭的」。

(中時電子報)