NBA》十大令人厭煩球星 勇士五人入列 杜蘭特榜首

2018年07月26日 10:00 中時電子報 黃邱倫

根據《後仰世界》報導，NBA不少球星是受到球迷喜愛的，但也有不少球星是令人厭煩的，如今盤點出十大現役被人討厭的球星，尋求衛冕的勇士有五人入列，其中又以杜蘭特名列榜首。

排名第一的杜蘭特，集中了很多讓人討厭的特質，除了背叛雷霆外，又企圖挖雷霆牆角，而且有了女友，還在外面勾搭其他女人，球場上打不過對方，轉過頭來就投入對方懷抱。

排名第二的同樣是勇士球員卓雷蒙格林，他是非常骯髒的球員，喜歡踢別人下體，而且還喜歡噴髒話，不過，他仍是一位防守非常好的球員。

名列第三的是詹姆斯，不管他做了多少善事，但他總是被拿來與喬丹比較，總決賽3勝6敗，遠不及喬丹的6勝0敗，更何況他單獨領軍帶隊從未奪冠，這就是他飽受批評的地方。

剛加盟勇士的考辛斯，原本直來直往的個性還有不少粉絲支持，但他在做出帶槍投靠金州大軍的決定後立刻進入榜上第四人。

幾個月前在人氣榜上還頗受青睞的里歐納德，自從與馬刺正式決裂後人氣不但跌到谷底，而且他背棄隊友、教練的舉動更讓許多人不恥，球迷也從愛轉恨。

帕楚利亞這位球場上的格鬥家讓不少球員恨得牙癢癢的，尤其是他伸出的那一腳導致里歐納德受傷，並且幾乎整季報銷，也因為這一傷才會在後面引發里歐納德與馬刺鬧翻的肥皂劇。

騎士中鋒崔斯坦湯普生的老婆是卡戴珊家族成員，光是這一點就足以讓他黑掉，更別說他在老婆懷孕期間搞七拈三的，加上他在球場上下滑表現，不引人厭煩才怪。

「甜瓜」安森尼原本以出色的單打能力獲得好評，但隨著他的攻擊效率下滑之後不僅不願意傳球，而且更加「毒」霸球權，季後賽「弱雞」表現讓球迷為之反感。

史提芬柯瑞雖然在球場外很謙虛，但球場上卻是非常囂張，尤其是當他投進大號三分球後藥頭晃腦的舉動讓很多球迷厭惡不已。

前明星賽後衛隆多一直備受爭議，不肯接受別人指揮，而且還不服老，年紀大了不願放下身段，經常成為球隊的麻煩人物。

(中時電子報)