馬英九力挺丁守中 酸柯P政見常跳票

總統馬英九幫國民黨台北市長參選人丁守中站台。（圖／丁守中辦公室 提供）

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中時電子報
綜合報導

前總統馬英九今晚幫國民黨台北市長參選人丁守中站台，爭取婦女界支持，除了強調是丁守中40年的老朋友，馬英九也盛讚丁守中推動悠遊卡、低底盤公車對台北市民貢獻卓著，為人更是言出必行。相較之下，台北市長柯文哲公營住宅政見跳票，僅完工1334戶，還是前市長郝龍斌任內規劃，不過馬英九也說，柯文哲政見跳票，「也不是很不常見的事」。

馬英九今晚出席台北市工商婦女會挺丁守中後援會成立大會，幫丁守中站台。馬人氣鼎盛，入場時歡呼聲不斷，馬英九也開心地與兩旁婦女熱情擊掌，還笑說自己好像在嫁女兒、走星光大道。馬英九與丁守中也是互動熱絡。

馬英九還打趣說，他與丁守中在波士頓求學時認識，當時就覺得他很細心、和藹，同時做事認真、對的事情堅持到底。1994年台北市長首次民選，丁守中跑來爭取他的支持；之後1998年他本來沒要參選，因各種因素最終決定參選，丁守中也立刻表示願意退讓，所以「我一選耽誤他20幾年」，「至今仍有愧疚」，因此無論如何這次一定要讓丁守中當選。

馬英九也以悠遊卡為例，強調自己推動悠遊卡始終遺憾無法開啟電子錢包，直到丁守中立法掃除阻礙，才讓悠遊卡理想實現，發行量超過五千萬張，比香港八達通還強。丁守中推動低底盤公車，更是幫助長者與身心障礙朋友交通更為便利。

丁守中稍後對媒體表示，過去這段時間在議題上沒有積極表達意見，全力跑基層的策略有些錯誤，現在議題和基層會同步前進，看板、廣告、競選總部都會提前設置，更有信心找回台北驕傲。至於今天馬英九來站台，更代表藍營上下團結一致，因此對勝選很有信心。

(中時電子報)

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