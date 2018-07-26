做空中瑜珈拉選票 丁守中：不排斥任何活動

2018年07月26日 10:14 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天應邀和市議員參選人李柏毅、張斯綱一同體驗「空中瑜珈」，順道幫兩位新人選舉造勢，丁守中也現場試做多個空中瑜珈體能動作。他打趣說，自己是「為了輔選賣命」，只要年輕議員候選人評估有需要，希望採取貼近年輕選民的造勢方式，能爭取更多選民支持，他各種活動都願意嘗試，也不會排斥。同時也會主打議題與政策，全力衝刺。

已63歲的丁守中今天首次嘗試空中瑜珈，但身手矯健，因為他平常固定健身慢跑，所以無論是體能或柔軟度不輸一旁的年輕議員參選人，還當場做了20下伏地挺身，證明體力真的行。不過看到老師在繩索上示範許多高難度動作，丁守中還顯得有些緊張，連問好幾次會不會掉下來。

雖然有人認為他的形象專業，不必要做太多軟性的造勢活動，但丁守中說，每個議員都有不同主打訴求，他作為母雞，只要議員們覺得有幫助，不要有太多主觀排斥，而是應該支持年輕參選人的造勢方式。

問及首次嘗試空中瑜珈感覺？丁守中笑說，「滿好玩，像小時候爬樹一樣掛在樹上那種感覺」。也幸好他平常有在做滾輪、棒式等運動，所以體能絕對撐得住。由於實際做起來，丁守中掌握度頗高，甚至還進一步挑戰更高難度動作。

丁守中也說，接下來會逐步調整策略，開始全力衝刺。國民黨目前也不會擔心任何負面批評，必須努力一步一腳印持續耕耘，讓外界看到國民黨用心的一面。

(中時電子報)