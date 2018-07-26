「大暑」熱呼呼！這招療癒開胃健康又環保

夏季的可食地景園圃。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

全球暖化，台灣近來屢屢飆出36度以上高溫，面對炎熱天氣要如何開胃呢？其實可以自己種植盆栽不僅可以吃健康，也能對大自然有益！

炎炎夏日的到來，同時也迎來重要的節氣之一「大暑」。在傳統24節氣中有大、小暑之分，象徵氣候的炎熱有程度不同，正如俗諺所說：「小暑過，一日熱三分」，表示從「小暑」過後，天氣會一天比一天熱，約每年國曆的 7 月 23 日或 24 日就會到「大暑」節氣，此時的氣溫攀至最高點，常常熱得讓人提不起勁準備三餐，正符合「大暑小暑，有米也懶煮」這句俗諺。

白菜苗。（新北市景觀處提供）

在這樣炎熱的情況下，如果想在自己可食地景內增加作物，這裡提供你一個好建議！在夏日栽植作物時儘量可挑選適合在高溫環境下生長的植物，如小白菜、地瓜等作物便是在這個時期能夠良好生長的植栽好選擇。

小白菜採撒播的方式栽種，必須注意種子要疏密適當，苗株才能均勻生長，期間要有充足的水分，全程只需25至30天即可收成。此外，必須注意土壤要排水良好，以防產生病蟲害，栽種小白菜可以紗網覆蓋，略為抵擋風雨。

而甘藷本身喜高溫又生性強健，種植時，在苗圃上挖溝做畦，須排水良好，然後將5~7葉的地瓜藤以45角度埋入土裡，持續澆水約1個禮拜，見地瓜葉挺起長新芽即存活，植後約一個月施肥及將藤蔓拉起左右互換，種植後3個月開始收成，需每周澆一次水，以免土壤太乾使地瓜長不大，夏季因收成較好種植時需注意番薯蟻象危害，同時種植最好採全日照，葉子長得茂盛，行光合作用的時間越多，地瓜長的越好。

想要了解更多有關可食地景的資訊，歡迎所參考新北市政府景觀處官方網站，同時若想分享自身有種植可食地景的經驗也歡迎加入臉書公開社團「新北可食地景～Fun食樂活團」，即可隨時與新北市的都市農夫們一同交流並共同為都市與生活增添一絲綠色的氣息。

(中時電子報)

民眾與菜園。（新北市景觀處提供）
新北可食地景～Fun食樂活團公開社團| Facebook
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