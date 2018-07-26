「大暑」熱呼呼！這招療癒開胃健康又環保

2018年07月26日 10:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，台灣近來屢屢飆出36度以上高溫，面對炎熱天氣要如何開胃呢？其實可以自己種植盆栽不僅可以吃健康，也能對大自然有益！

炎炎夏日的到來，同時也迎來重要的節氣之一「大暑」。在傳統24節氣中有大、小暑之分，象徵氣候的炎熱有程度不同，正如俗諺所說：「小暑過，一日熱三分」，表示從「小暑」過後，天氣會一天比一天熱，約每年國曆的 7 月 23 日或 24 日就會到「大暑」節氣，此時的氣溫攀至最高點，常常熱得讓人提不起勁準備三餐，正符合「大暑小暑，有米也懶煮」這句俗諺。

白菜苗。（新北市景觀處提供）

在這樣炎熱的情況下，如果想在自己可食地景內增加作物，這裡提供你一個好建議！在夏日栽植作物時儘量可挑選適合在高溫環境下生長的植物，如小白菜、地瓜等作物便是在這個時期能夠良好生長的植栽好選擇。

小白菜採撒播的方式栽種，必須注意種子要疏密適當，苗株才能均勻生長，期間要有充足的水分，全程只需25至30天即可收成。此外，必須注意土壤要排水良好，以防產生病蟲害，栽種小白菜可以紗網覆蓋，略為抵擋風雨。

而甘藷本身喜高溫又生性強健，種植時，在苗圃上挖溝做畦，須排水良好，然後將5~7葉的地瓜藤以45角度埋入土裡，持續澆水約1個禮拜，見地瓜葉挺起長新芽即存活，植後約一個月施肥及將藤蔓拉起左右互換，種植後3個月開始收成，需每周澆一次水，以免土壤太乾使地瓜長不大，夏季因收成較好種植時需注意番薯蟻象危害，同時種植最好採全日照，葉子長得茂盛，行光合作用的時間越多，地瓜長的越好。

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(中時電子報)